【POSE+ 機甲創世記モスピーダ 1/28 AFC-01H レギオス・エータ】 2026年5月発売予定 価格：79,750円

アートストームはフィギュア「POSE+ 機甲創世記モスピーダ 1/28 AFC-01H レギオス・エータ」を2026年5月に発売する。価格は79,750円。アーモソルジャー形態での全高は33cm。

レギオス・エータは「機甲創世記モスピーダ」に登場するロボット兵器で、戦闘機形態のアーモファイターから、中間形態アーモダイバー、ロボット形態のアーモソルジャーに変形する。商品では3形態に完全変形。同スケールのスティックフィギュアを搭乗させることができる。

16カ所のミサイルポッド展開ギミックに加え、機体各所の翼部分や腕部分など30カ所以上のハッチが開閉する。さらにLED発光ギミックも搭載しており、頭部（眼）、コクピット、サブエンジン等を点灯させることができる。付属品として、主武装のビームキャノンに加え、本編13話でレギオスが使用した「光をもたらす剣」を独自解釈にて立体化。更にレギオス格納時のキューブ状のアーマーサイクルも付属する。

(C)タツノコプロ