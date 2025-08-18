フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が18日までに自身のインスタグラムを更新。仲良し人気ミュージシャンとの生ビール堪能ショットを披露した。

「Makes my life cheerful(私の人生を明るくしてくれる) 大人になって大好きになったもの！！ ビールと雲 空ってずっ〜と眺めていられますよね… 雲の存在がたまらない」と書き出すと、雲が浮かぶ風景をアップ。

さらに「いつぞやの香ちゃんとのハードな仕事頑張った後のミストサウナからの生ビール」とつづり、元プリンセスプリンセスでシンガー・ソングライターの岸谷香とビールジョッキを手に乾杯するショットや、ビールをおいしそうに飲むショットなどと投稿した。

「見事に表情がシンクロしていますね〜すっぴんどころか早く呑みたくて髪の毛半乾き 我ながら呆れちゃいますが"辞められない♪止まらない 生ビール」と振り返った。

木佐の投稿に、フォロワーからは「美味しそうに呑みますね〜ステキ」「最高です」「このご褒美が、我々の明日の最高のガソリンなんだよね」「兎に角大好きなお二人」といった反響が寄せられている。