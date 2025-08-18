１５日未明、三重県四日市市の市道で普通乗用車と軽自動車が衝突し、軽自動車を運転していた男性が死亡した事故で、酒を飲んだ状態で車を運転し、男性を死亡させたにもかかわらず逃げたとして、警察は危険運転致死とひき逃げの疑いで41歳の男を逮捕しました。

逮捕されたのは四日市市の自動車整備業加藤周容疑者（41）です。

警察の調べによりますと、加藤容疑者は15日午前3時過ぎ、四日市市十七軒町の市道交差点で酒を飲んだ状態で普通乗用車を運転し、軽自動車にぶつかり、救護することなく車を放置して徒歩で逃げた疑いが持たれています。

軽自動車を運転していた会社員の男性（58）は頭を強く打ち死亡しました。警察は、目撃情報や防犯カメラの映像などから加藤容疑者を特定し、逮捕に至りました。

加藤容疑者は片側２車線の道路を逆走していて交差点をＵターン中の軽自動車と衝突したとみられています。

調べに対し加藤容疑者は「記憶はないが状況から考えると自分であると思う」と容疑を一部否認しているということです。

警察では飲酒した場所や事故の原因を詳しく調べています