連日の熱帯夜で、エアコンは欠かせない存在になっています。しかし温度や風量をどう設定すれば快適に眠れるのか、悩んだ経験がある人は多いでしょう。家族それぞれ体感温度が異なり、「ちょうどいい」が見つからなかったり、エアコンが思った以上に効かなかったり、もどかしさを感じている人もいるのではないでしょうか。



Instagramで家族の出来事を発信している月光もりあさんもそのひとり。エアコンについて投稿した『1年続いたガチの悩み』には、多くの共感が寄せられています。



家族が増えたことをきっかけに寝室用エアコンを購入して1年。しかし、今もなお“正解設定”が見つからないといいます。26.5度にすると寒く、27度にすると暑いのです。そしてまた26.5度に戻すと、再び寒くなり、停止すると今度は暑くて眠れない状況が続きます。わずか0.5度の違いにもかかわらず、「大盛りと小盛りぐらい差がある」と感じるそうです。



試行錯誤の末、月光さんが編み出したのは隣の部屋のエアコンをつけ、廊下をカーテンで仕切って冷気を送る方法。このやり方が今のところしっくりきているようです。ただ同時に、「せっかく寝室にエアコンを付けたのに、意味がなくなってしまった」という複雑な思いも抱えることになったのでした。



同作に「私も夜中にピッピピッピとリモコン操作してます笑」「我が家も去年買った最新エアコンがパワー強すぎて、冷房28.5度なのに手足冷たくなるから冬にはくモコモコ靴下はいてます」など、エアコンに対する悩みについて共感の声が寄せられています。また「うちもリビングのクーラーで家中冷やしてます！寝室には廊下の冷気を扇風機で送風！！」など、同じように対策しているという声もありました。そこで作者の月光もりあさんにも同作について話を聞きました。



6畳だと効きすぎるので広い空間にする単純な発想

ー湿度調整や風向き、風量などもいろいろ試されたのでしょうか？



もちろん、いろいろ試した結果、隣の部屋のエアコンから冷気を送る方法に行き着いたんです。



ー家族も月光さんと同じ反応ですか？



子供はわかりませんが、汗をかいてるので暑いのかなと思ってます。



ー隣の部屋から冷気をもらう方法は良いアイディアですね！



ありがとうございます！6畳だと効きすぎるので、もっと広い空間にしようという単純な発想です。今もこの方法を続けていますが、それでもたまに寒いときがあります（笑）。



