歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。愛媛県・松山市民会館でのコンサートが無事に終了したことを報告しました。

【写真を見る】【 工藤静香 】 愛媛・松山市でのライブ無事終了報告 「１列目が近すぎてかなり焦りましたよ」 ヒット曲「Blue Velvet」歌唱動画に反響

工藤さんは、「出る前から気が付くくらい、今日は女性率が高かったですね！なんか雰囲気で女子の香りがするのです」と、観客に女性が多かったことを嬉しそうに伝え、「暖かく迎えてくださりありがとうございました」とファンへの感謝を綴りました。

そして、「ものすごく素晴らしい会館で、久しぶりに歌うことができて光栄でした」と喜びを語りつつ、「ただ、1列目が近すぎてかなり焦りましたよ」と、爆笑する絵文字を添えてコメント。さらに、ヒット曲「Blue Velvet」を歌う様子を、ステージ袖と思われる場所から撮影した動画も投稿。ステージと１列目で振られているペンライトの近さがよく伝わります。

この投稿に対し、ファンからは「１列目でめちゃしーちゃん近かった〜」「１列目ヤバかったです」と、実際に最前列にいた人たちの興奮した声をはじめ、「動画で見ても１列目がめちゃ近いですね。羨ましい」「最前列のファンの皆さん羨ましい」「アットホームな感じでいいですね」といった、うらやむコメントが多数寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】