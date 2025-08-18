スロギーがリニューアル♡新「FREE Allround」で極上の自由を

「毎日身につけるものだからこそ、心からラクでいたい」――そんな女性たちの声に応えて、スロギーが大人気シリーズを進化させました。8月6日（水）より発売中の「sloggi FREE Allround」は、驚くほど伸びるマイクロレーヨン素材で、1サイズでS～Lまで対応。締め付け感ゼロの着けごこちは、一度試すと手放せなくなるはず。新しい“自由”を、あなたの肌で感じてみませんか。

驚くほど伸びる！究極のフィット感

新「FREE Allround」の魅力は、まさに想像を超えるストレッチ性。マイクロレーヨン素材を採用し、なめらかで心地よい肌ざわりを実現。

1サイズでS～Lまでぴったりフィットし、締め付け感のないラクさは、長時間の着用でも快適です。さらに、肌側の縫い目は改良され、生地端の折り返し仕様でくい込みにくくなっています。

MOONSTARの秋冬新作♡810sからデイリーも映える3モデル登場

選べる7型4色♡自分好みを楽しんで

ラインナップは、ブラ2型・ブラトップ2型・ショーツ3型の計7型を、各4色展開でご用意。着用シーンやファッションに合わせて選べる豊富さが魅力です。

また、幾何柄レースがモダンな「FREE Allround Lace」も同時発売。ストレッチレースで着けごこちもデザイン性も妥協しません。

お気に入りの1枚を見つければ、毎日がもっと自由で楽しくなるはず♪

【まとめ】新しい“ラク”を体験しよう

「FREE Allround」は、ラクさ・美しさ・自由さをすべて叶えてくれる新時代のインナーです。ストレスフリーな着けごこちと豊富なバリエーションで、あなたの毎日をもっと快適に、もっと自分らしく。

価格はシリーズによって異なりますが、長く愛用できる価値あるアイテム。ぜひ、この夏のワードローブに迎えて、肌も心も解放する着けごこちを体験してみてください。