BTSの弟グループ「CORTIS（コルティス）」が18日、ベールを脱ぐ。同日午後6時にデビュー曲「What You Want」を発表する。

所属事務所ビッグヒットミュージックは過去、13年にBTS、19年にTOMORROW×TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）をデビューさせており、3番目に送り出す大物新人だ。

韓国メディアのスターニュースは18日「ボーイズグループの名家と評されるビッグヒットミュージックは6年周期に新人を披露するという点で、K−POPファンの間では、以前から『6年周期大ヒット説』が流れた。CORTISはこのような関心を証明するかのように、グローバルショートフォーム動画プラットフォームのTikTok（ティックトック）アカウント開設6日で、100万フォロワーを達成した」と報じた。

また「18日午前6時現在、140万フォロワーとなった。デビューアルバムのイントロ曲『GO！』ミュージックビデオは韓国、米国、カナダ、英国など、11カ国と地域のYouTube人気急上昇ミュージックビデオチャートに進入するなど韓国内外ファンの熱い反応を得た」とも伝えた。

全員10代の5人組・CORTISは、メンバー全員が音源、ダンス、映像など主要コンテンツの製作に参加している。9月8日に発表するデビューアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」には、全員がクレジットに名前を載せた。収録曲「GO！」の振り付け全般に寄与。また、公式ミュージックビデオには、全員が共同演出者として掲載された。