＜アンケート結果＞何度生まれ変わっても旦那さんと結婚したい？来世の選択は #ママスタニュース
人生をやり直せるとしたら、みなさんは今の旦那さんとまた結婚したいですか？ 「ママスタセレクト」と「ママスタコミュニティ」が実施したアンケート「ズバリ！ 生まれ変わっても旦那さんと結婚したい？」に、39,157人のママから回答が寄せられました。結婚、子育て、人生に対するママたちの本音が詰まった結果をご紹介します。夫婦関係やママたちの人生観が垣間見えるアンケート結果です。
ママたちの回答は以下の通りです。
その他：33.3％
次の人生も旦那と結婚したい！：21.7％
まぁ旦那と結婚してもいいかな：17.0％
まったく知らない人と人生を歩みたい：13.9％
できれば誰とも結婚をしたくない：8.9％
恋心を寄せた「あの人」と結婚したい：5.1％
「その他」約3割で最多…ってどういうこと？
最も多かったのは「その他」で33.3％。特定の選択肢に収まらない、複雑な思いを抱えるママたち。結婚や旦那さんとの関係を超え、人生そのものを再考する声が寄せられました。
『結婚するかしないかはともかく、旦那とは会いたくもないので別世界に転生したい』
『旦那のことは大好きだけれど、次は選択子なしの人生を歩みたい。思うがままにたくさん旅行してみたい』
『次は男に生まれたい。もう女は懲り懲り』
「その他」を選んだママたちのコメントからは、結婚という枠組みを超えた、人生全体への思いが伺えます。旦那さんとの関係に不満がある場合もあれば、子どもの有無や自分の性別、結婚制度そのものに対する複雑な感情も。子育てや女性としての役割に疲れたママや、まったく新しい人生を望む声もあり、自由や違う生き方への憧れが表れていました。
次の人生も旦那と結婚したい！
2番目に多かったのは「次の人生も旦那と結婚したい！」で21.7％。「毎日楽しい」と今の旦那さんへの愛情や感謝を強く感じるママたちの声が響きます。
『旦那に巡り会えて良かった。子どもも可愛いし幸せ』
『親の人生に引きずられてずっと辛抱と我慢の人生だったが、旦那と出会ったことで人生が180度変わった』
『旦那と会えたことは幸せなことだった。まさか40代で旦那がいなくなるなんて思わなかった。再度結婚して、もっと旦那を幸せにしたい』
『絶対！ 逃げても捕まえてやる』
このグループは、旦那さんへの深い愛情や信頼を基盤に、現在の結婚生活に満足しているママたちが少なくないようです。旦那さんとの出会いを「奇跡」や「幸運」と表現する声や、ケンカや不満があっても一緒にいる幸せをかみしめているとの意見が目立ちます。旦那さんを「気の合う同士」というママもいました。一方で、義家族との関係や子育ての負担を軽減したいという希望や、もっと早く出会いたかったという声も。旦那さんとの絆を軸に、人生を肯定的に捉える姿勢が見えます。
まぁ旦那と結婚してもいいかな…今が幸せと気づきました
3番目は「まぁ旦那と結婚してもいいかな」で17.0％。今の旦那さんとの生活に一定の満足感をもちつつ、他の可能性も考えるコメントです。
『なんだかんだ普通の生活させてもらって、きっとこれが幸せなのだろうからいいかな。だけれど来世はハゲないでくれ！』
『次があるなら、もっと早く見つけてほしい』
この選択肢は、旦那さんとの生活に大きな不満はないけれど、熱烈な愛情や強いこだわりもない現実派のママがいるよう。現在の生活を「それなりに幸せ」と捉え、子どもや家庭を維持できたのは旦那さんのおかげと評価する声も。他の人との生活が想像しづらいとのコメントもありました。
まったく知らない人と人生を歩みたい
4番目は「まったく知らない人と人生を歩みたい」で13.9％。別の人と結婚する人生も見てみたいと新たな可能性に興味をもつママたちの声です。
『来世では今の旦那とは関わることがない世界線で生きたいかな』
『旦那は絶対イヤ。でも旦那と結婚しないとわが子たちに会えないのだけはツライな』
このグループは結婚生活を送りながらも、別の人生やパートナーへの好奇心が強いママたちです。旦那さんへの不満が明確な場合もあれば、単純に新しい可能性を模索したいという声も。「結婚相手という関係性よりも、もう少し距離を取りたい」との意見もありました。
「できれば誰とも結婚をしたくない」結婚自体向いてなかった
5番目は「できれば誰とも結婚をしたくない」で8.9％でした。結婚や家庭生活への疲れや、自由な人生を求める声が集まりました。
『バツ2の私。結婚は向かないと痛感しています。男の面倒見るなんてムリ』
『自分だけのためにお金を稼いで使いたい。子ども2人は成人した。振り返れば私には子育て向いてなかった。旦那は激務で育児はすべて私。役員、ママ友、本当にいろいろあった』
結婚や子育ての負担感、または自分らしい人生を優先したいという思いがあるグループ。過去の離婚経験や、子育てやパートナーとの生活に疲れたママたちがいて、自由や自己実現を求める声が目立ちます。「子どもには会いたいけれど」と愛情は残しつつ、「結婚は合わなかった」という切実な声もありました。
「恋心を寄せた『あの人』と結婚したい」いけない後悔…
最も少なかったのは「恋心を寄せた『あの人』と結婚したい」で5.1％。過去の恋愛や理想の相手への憧れがあるようです。
『旦那と二股していた相手の方がよかった。完全にミスった』
『大好きだった人とは一緒になれなかったから、生まれ変わったらその人と結婚する』
過去の恋愛や「もしも」の相手への思いを抱くママたち。現在の旦那さんへの不満や、過去の選択への後悔が背景にあるケースがあり、理想の相手との人生を夢見る声が集まりました。
実は「旦那さんと結婚して今、幸せかどうか」を問う質問
今回のアンケートからは、結婚や旦那さんへの思いがママたちの人生観や状況によって大きく異なることが見えてきます。旦那さんへの深い愛情を貫くママ、現実的に今の生活を受け入れるママ、別の人生や自由を求めるママなど、さまざまな価値観が交錯しているよう。子どもへの愛情や、結婚・子育ての負担感、自己実現への思いが、色濃く表れているのでしょう。あなたなら、来世でどのような人生を選びますか？