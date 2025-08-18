「名探偵コナン」などで知られる漫画家の青山剛昌氏（62）が18日、東京の浅草寺で行われた「真・侍伝YAIBA」浅草寺絵馬奉納セレモニーに出席。直筆でYAIBAのイラストを書き入れた大絵馬を奉納した。

大絵馬には、浅草寺境内伝法院庭園の樹齢200年の古木を使用し、明治31年から続く富山の南部白雲木彫刻工房で加工。浅草寺に大絵馬が奉納されるのは、大正以来約100年ぶりとなる。アニメ「真・侍伝YAIBA」に浅草を舞台とするシーンが登場することから、今回のセレモニーが行われた。

青山氏は「テーブルに乗せて中腰で描いたので、結構腰が痛くなりました」と苦笑い。また「木目が被らないようにいいところを選んで、真ん中の刃から描いた」と、キャラクターの配置をこだわったと明かした。

これまで奉納された大絵馬を見て「勝海舟とかばっかりで、俺の絵でいいのかな」と恐縮するも「後の人にこんなんでいいんだって思ってもらえれば」と話した。

刃を描くのは約30年ぶり。「優しい顔になっちゃいましたね。コナンくんに似てますね」と笑いつつ、「30年ぶりだけど覚えてるもんですね。忘れてるところもありましたけど。（宮本）武蔵の頭に3本生えてんだ、とか」とも。

なお、アニメのせりふは自身が監修しているため「今の子は分からないだろうから、昭和のギャグとか全部とっぱらって、テンポが良くなった」と、原作から変化を加えたと語った。