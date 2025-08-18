■夏祭りが秋まつりに!?

今回は夏の風物詩が将来的になくなるのでは…？　というお話です。



子どもたちにとっても、毎年夏休みのお楽しみのひとつになっていた夏祭りが秋祭りに！
ビックリしました。
理由はやはり…



暑さのせいで、役員も参加者も熱中症が心配という点で今年から夏祭りが秋祭りに変更されるとのこと…。
夜になっても気温、下がりませんもんね…。

ニュースでも毎日熱中症で運ばれた人や最高気温の話ばかりです。
ついに保守的な自治会が重い腰をあげました。

■変化を嫌う自治会が即決！



中止ではなく、日程をずらして過ごしやすい時期に開催してくれる自治会に感謝です。

でも娘は「浴衣が着れない、夏休みの楽しみが…さみしい」と言っていました。しかし仕方がないことです。

ついにこんなところまで影響が出始めた酷暑…。
そのうち音楽イベントや野球イベントなど、日程が春や秋、冬になって夏の風物詩がなくなるのではないか…と思っています。

私たちも温暖化について真剣に考えなくてはいけないのかもしれませんね…。

(エェコ)