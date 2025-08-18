メッツの千賀滉大投手（３２）は１７日（日本時間１８日）にペンシルべニア州ウィリアムズで行われるリトルリーグ・クラシックのマリナーズ戦を前に、同地のリトルリーグ・ワールドシリーズ開催地を訪れ、この日は試合がなかった日本代表・城東リーグ（旧東京北砂）の選手たちと触れ合った。

大勢のファンで賑わいをみせるリトルリーグの聖地で繰り広げられる熱戦に、メッツとマリナーズの現役メジャーリーガーも圧倒され、刺激を受けているようだった。

両翼中堅２２５フィート（約６８・６メートル）、内野が総天然芝の２つの球場を目の当たりにした千賀は「日本では見かけない球場。こっちではそれだけ子供たち（のプレー環境）にフォーカスを当てているのはすごい。日本では大人が使う球場を（少年たちが使う時に）小さく使うのが一般的。アメリカが特別なのかもしれないが、日本でも普及していけば」と意見を述べた。

パナマ対カナダ戦をスタンドから観戦した後、保護者でも立ち入りが出来ない厳戒態勢の選手村を訪れ、城東リーグの選手１２人、そして久保喜一郎監督らコーチ陣と短い時間を過ごし、笑顔でサインや記念撮影に応じた。「日本のトーナメントを勝ち抜いてきたって。強いって聞いているので楽しみ。みんな楽しんでくれればなあと思う」と期待を口にした。

翌１８日（同１９日）のラテンアメリカ戦に先発するのは、全日本選手権で決勝３ランを放つなど勝負強さが光る矢澤天靖くん（１１）。人生で初めて接したメジャーリーガーと過ごした数分間について「千賀投手はめっちゃデカくて、優しかった。お化けフォークの持ち方とか、野球のことを教えてもらいました」と目を輝かせていた。