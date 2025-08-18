

今回はなぞの死を遂げたバンドウイルカの話です（写真：chocojelly／PIXTA）

飼っている動物が病気になったら、動物病院に連れていきますよね。動物病院には外科、内科、眼科など、さまざまな専門領域の獣医師がいますが、獣医病理医という獣医師がいることを知っていますか？

この記事では、獣医病理医の中村進一氏がこれまでさまざまな動物の病気や死と向き合ってきた中で、印象的だったエピソードをご紹介します。

飼育員さんたちの目の前で…

水族館のバックヤードで行われた病理解剖が、一通り終わりました。

「ふぅ……」

若い飼育員さんが、深く息を吐きます。ほかの参加者たちも、器具を片付けたり床にこぼれた血液をホースで流したりしながら、直前までの緊張状態からまだ抜けきっていない様子です。

このとき僕が病理解剖を行った動物は、水族館で飼育されていたバンドウイルカ。日本の水族館で最もたくさん飼われているイルカで、長く伸びた上下の顎が特徴的です。

遺体は体長およそ3メートル、体重250キロのオスで、推定年齢は25歳。バンドウイルカの寿命は正確にはわかっていませんが、それなりに年をとっていると思われる個体です。

飼育員さんの証言によれば、2週間ほど前から食欲がなくなり、体重が徐々に減少していったとのこと。血液検査では白血球の増加が認められたため、なんらかの感染症を疑って抗菌薬の投与などの治療が行われていました。しかし奏効せず、泳ぎが緩慢になってきたため、プールから引き上げて改めて検査と処置をしようとしたときに、飼育員さんたちの目の前で亡くなってしまったのです。

原因がわからないまま死なせてしまった無念さから、飼育員さんたちは獣医病理医である僕に遺体の病理解剖を依頼してきたのでした。

飼育員さんたちの思い

僕はこれまでにイルカの病理解剖を15〜16体、組織の病理検査だけなら60体ほど経験しています。成体のバンドウイルカのような200キロを超える動物になると遺体の移動が難しいため、たいていはこのときのように水族館のバックヤードなどを使っての「出張解剖」となります。

亡くなったイルカの世話を担当していたのは、飼育員さん3人と獣医師さん1人のチーム。その4人全員の強い希望により、病理解剖に参加してもらいながら、解剖の手順や手技、病変観察の要点などをレクチャーしていきました。

好奇心旺盛で愛嬌のある動物であるイルカ。飼育下では人にもよく慣れます。何年も世話をしてきた飼育員さんたちの思い入れは相当なものです。

そんな子が目の前で息絶え、あげく解剖されて体が切り刻まれていく。飼育員にとってつらくないわけがありません。しかし、だからこそ、このときの飼育員さんたちからは、「この機会を決して無駄にしないぞ」「何一つ見逃すまい」「疑問が浮かべばすべて質問しよう」という強い意気込みが伝わってきました。

このイルカの生前の様子や亡くなるまでの経過も、事細かに説明してくれました。そんな彼らの気迫に応えるべく、僕もふだん以上に注意を払って病理解剖に臨みます。

解剖刀という包丁のような刃物で、遺体の顎下から肛門まで体の中心線に沿って刃を入れ、皮膚を剥離していきます。このとき、浅頸リンパ節という、首の皮下にあるリンパ節が腫れているのに気づきました。

リンパ節が腫れているので、もしかすると感染症かもしれない。そう考え、慎重に腹部と胸部を開いていきます。開口部から流れ出る血液を水でしっかりと洗い流しながら、お腹の中や胸の中の臓器・組織を観察し、病変をていねいに探していきます。

並行して、すべての臓器と組織から、顕微鏡で観察するためのサンプルを採取していきます。

さて、内臓を取り出してみると、脾臓が腫れていました。

また、本来は淡いピンク色をしているはずの肺が全体的に暗褐色や黒色に変わっており、弾力も失われていました。切開すると、血液と膿が混じったものがじわっと流れ出てきました。

さらに、腎臓にはたくさんの結石が見つかりました。

一方で、心臓や肝臓、膵臓、胃、腸など、そのほかの臓器には大きな異常は見つかりませんでした。

後日の顕微鏡による組織の観察で、肺と脾臓、浅頸リンパ節には無数の炎症細胞が浸潤していて、組織を破壊していることがわかりました。病変部には、ブドウの房のように集まった丸い細菌が多数増殖しており、この細菌は培養によって黄色ブドウ球菌であることが判明しました。

黄色ブドウ球菌は、環境中に広く分布している細菌です。ある種の培地で培養すると黄色いコロニーをつくり、顕微鏡では丸い菌体がブドウの房のように集まって観察されることから、この名前がつけられています。

人間や動物の皮膚や粘膜などにも常在しており、通常は害を及ぼしませんが、皮膚に傷口があったり免疫機能が低下していたりすると感染症を引き起こすことがあります。

結論として、このイルカの直接の死因は黄色ブドウ球菌による肺炎であり、脾臓と浅頸リンパ節にも病変が確認されたことから、全身感染を起こしていたと考えられます。また、感染の進行による脱水で、腎結石による腎障害も併発していたようでした。

単なる肺炎…ではなかった？

頭の上にある鼻孔で呼吸をするイルカは、水質や水面付近の空気の影響を受けやすく、しばしば呼吸器の病気になります。特に肺炎は、水族館で飼育されるイルカの主な死因の1つとされ、海岸に打ち上げられた野生のイルカでもしばしば肺炎が見つかります。

今回もその典型的なケースかと思われました……が、しかし、話はそう単純ではありませんでした。

遺体の全身をくまなく調べていたところ、尾びれのあたりに蜂窩織炎（ほうかしきえん：皮膚とその下の組織に生じる細菌感染症）を見つけました。そして、そこにも肺と同じ黄色ブドウ球菌を検出したのです。

見た目はわずかな皮膚の色の変化とへこみでした。

もともとイルカの皮膚は黒く、ちょっとした傷は日常茶飯事ということもあり、水族館ではこの蜂窩織炎を見落としていたようです。もっとも僕自身も、ちょっとした違和感から、のちにその部分の組織を顕微鏡で詳しく観察して、蜂窩織炎を起こしていることに気づきました。

「予断を排し、すべてを疑ってかかる」という病理検査の基本姿勢が生きた好例です。

特に解剖で感染症を疑う所見が観察された場合、どこから感染が起きたのか、いつもより注意深く観察をしなければいけません。それを見逃してしまうと、誤った対策をとってしまうおそれがあるからです。

このイルカが黄色ブドウ球菌による蜂窩織炎を起こしていたとなると、皮膚の小さな傷から侵入した黄色ブドウ球菌が、血流に乗って肺や脾臓まで達し、そして肺を冒された、というストーリーが浮かび上がってきます。

ストレスなど、なんらかの要因で免疫機能が落ちていて、たまたま傷がついた皮膚のところで黄色ブドウ球菌を食い止められなかった可能性があります。

4時間あまりに及んだ病理解剖

解剖に参加した飼育員さんたちはみな熱心で、解剖の手順や手技、病変の見分け方、サンプル採取の段取りなどについて、いろいろと質問を受けました。

また、取り出した臓器や組織を、みなさん食い入るように見て、よく観察しておられました。

4時間あまりに及んだ病理解剖を終え、深い息を吐いた飼育員さんの表情には、疲労、やはり悲しみ、それと同時に、何かを学び取った手応えのようなものが感じられました。彼らの真剣さにあてられて、僕自身も改めて「これからも遺体としっかり向き合い、ていねいな解剖をしていかねば」と強く思いました。

動物の遺体には、その動物の生涯の軌跡と病気との闘いの記録が刻まれています。病理解剖を通じて読み取られたそれらの情報は、診断や治療に悩む獣医師や飼育員（ペットの場合は飼い主）、そして同じ症状で苦しむ動物たちのために生かされます。

この水族館のように、亡くなったイルカの正確な死因をきちんと究明し、そこから学ぼうとする真摯な姿勢は、将来、多くのイルカの命を守ることにつながるでしょう。

人類との長い付き合いがあるイヌやネコならともかく、イルカのような海棲哺乳類の獣医学は、まだほとんど確立されていません。専用の薬などもありません。病理解剖にしても、多くの獣医師さんはイルカを解剖する機会などめったにないでしょう。

イルカはドロッとした濃い色の血液をしています。解剖すると周囲が血液で覆われてしまうので、病変の観察がしにくい。

基本的な臓器の配置は陸上の哺乳類と共通していますが、心臓が横に広がっている、脾臓が丸っこい、胃が3つに分かれている、小腸と大腸の境目がわからない、精巣がお腹の中にある……など、イルカに特有の解剖学的特徴も多く、イルカの解剖に慣れている獣医師ではないと、正常と異常の区別は困難です。

教科書だけではわからないこと

また、樽形の体はちょっとした拍子に転がってしまい、解剖すること自体が難しい。こればかりは本などで読んでいてもダメで、実際に何体も解剖して少しずつ慣れていくしかないのですが……その経験がなかなか積みにくいのですね。

日本は、人口当たりの水族館が世界最多とされる水族館大国です。そんな国の水族館とそこで働く人々には、動物の死からは真摯に学び、その学びを後の命に生かすことを心がけていてほしい――遺体となった動物たちとの対話を仕事としている僕は、そう願わずにはいられません。

そのために、できるかぎりの協力をしたいと思っています。



イルカの群れ（写真：kimagurediver／PIXTA）

（中村 進一 ： 獣医師、獣医病理学専門家）

（大谷 智通 ： サイエンスライター、書籍編集者）