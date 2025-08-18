ストレッチ素材でスラックス仕様！【ミズノ】のストレッチムーブクロスパンツがAmazonに登場！
スラックス仕様なのにストレッチ素材！【ミズノ】のストレッチムーブクロスパンツがAmazonに登場！
ミズノのストレッチムーブクロスパンツは、撥水加工の動きやすいメンズアクティブロングパンツだ。トレーニングウェアとしての機能性と、スラックスとしての汎用性を兼ね備えている。日々のトレーニングから、ちょっとした外出、さらにはカジュアルなビジネスシーンまで、幅広いシチュエーションで活躍できる。
スラックス仕様のデザインは、トレーニングパンツ特有のカジュアル感を抑え、様々なトップスとのコーディネートが可能だ。前空きファスナー仕様でウエストベルトループも備えているため、通常のパンツと変わらない着こなしが楽しめる。
優れた撥水性でウェア内を快適な状態に保つ。また、素材には薄く肌触りの良い生地が採用されており、長時間の着用でもストレスを感じさせない。
ストレッチ性があり、従来のトレーニングウェアで感じられがちだった不快なつっぱり感を軽減している。この優れたストレッチ性が、自由な動きを可能にし、パフォーマンス向上をサポートする。
サイドポケットと後ろにもポケットが配置されており、スマートフォンや鍵などの小物を収納するのに便利だ。
