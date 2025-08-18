8月16日 投稿

中央町戦術工芸は8月16日、ゲーム機実機パーツを使用した名刺ケース試作機の画像をXにて公開した。

中央町戦術工芸は、テクノロジーとキャラクターデザインをベースにし、アクリル樹脂を用いたアクセサリーを開発するデザインチーム。独自の加工技術で「誰も見たことのないスタイル」を提案している。

今回Xにて公開されたのは、ゲーム機の実機パーツを使用した名刺ケースの試作機だという。十字キーやA、Bボタンなどがデザインに採用されており、全体的にどこか懐かしいレトロゲームのコントローラーをイメージさせる仕上がりとなっている。

現段階の情報はこのサンプル画像のみとなっており、発売日や価格などは明かされていない。詳細については続報を待ちたい。

ゲーム機実機パーツを使用した名刺ケース試作機

A business card case prototype made using actual game console parts pic.twitter.com/o1qgf2AhhG - g3p 中央町戦術工芸 (@g3p_graph) August 16, 2025

(C) 2025, 中央町戦術工芸