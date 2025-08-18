沖縄の南にある熱帯低気圧が、今夜にも台風に発達する予想です。台風に変わると予想される熱帯低気圧は、19日(火)に沖縄へ接近したあと、東シナ海をゆっくりと北上する見通しです。予報円がまだ大きく、進路が定まっていないため、今後の情報にご注意ください。

新たな「台風」発生へ

熱帯低気圧が、沖縄の南をゆっくりと北北東へ進んでいます。気象庁はこの熱帯低気圧が今後12時間以内(今夜まで)に台風へ発達する見込みと発表しました。





台風に変わると予想される熱帯低気圧は、ゆっくりと北上する予想で、19日(火)にかけて沖縄本島地方と先島諸島へ接近する見込みです。沖縄地方では雨や風が強まり、波が高くなるでしょう。

沖縄では警報級大雨のおそれ

沖縄本島地方では、18日(月)夕方以降は断続的に雨が降り、カミナリを伴って激しい雨の降る所があるでしょう。19日(火)にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。雨雲が予想よりも発達した場合は、警報級の大雨となるおそれがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも十分注意し、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物に移動するなど、安全確保に努めてください。また、強風やうねりを伴った高波にも注意が必要です。



[雨の予想]

・18日12時〜19日12時までに予想される24時間降水量(多い所)

沖縄本島地方 120ミリ



[風の予想]

・18日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方 13メートル(23メートル)



・19日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方 17メートル(25メートル)



[波の予想]

・18日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 3メートル うねりを伴う

宮古島地方 2.5メートル うねりを伴う



・19日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う

宮古島地方 2.5メートル うねりを伴う



台風が沖縄地方を通過したあとは東シナ海をゆっくりと北上する予想ですが、まだ予報円が大きく、進路が定まっていません。最新の情報をこまめに確認してください。