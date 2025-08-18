中尾ミエとミッツ・マングローブ、初デュエット 『5時に夢中！』5000回記念万博
8月15日、歌手の中尾ミエ（79）が東京・有楽町よみうりホールで行われたTOKYO MX『5時に夢中！』放送5000回記念の公開生放送に出演。金曜レギュラーのミッツ・マングローブ（50）とともに、デビュー曲「可愛いベイビー」を披露した。中尾は16歳でのデビューから63年を経て、この日が初めての「カラオケ歌唱」だったという。会場からは驚きの声が上がった。
同番組は2005年4月、読売会館内のビックカメラ有楽町店1階サテライトスタジオから放送を開始。節目となる5000回を記念し、「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」と題した2時間の公開生放送が、同じ読売会館7階の有楽町よみうりホールで行われた。
イベントは中尾とミッツのデュエットで幕開け。息の合ったパフォーマンスで会場を盛り上げた。歌唱後、中尾は「初めて一緒に歌ったんです」と語り、ミッツも「そうですね、初めて歌いましたね」と応じた。さらにミッツは「今日はとんでもないことが起きた。中尾さんがカラオケで歌ったのは、今日が初めてだそうです」と明かした。
これまで生バンドでの歌唱が中心だった中尾が、79歳にして初めてカラオケで歌ったことに、客席からはどよめきが起きた。この「初体験」について、中尾は「（番組の）予算が足りないから、しょうがない」と冗談めかして語り、会場の笑いを誘った。
▲ 2時間に及んだ『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』より