舞台「『Dancing☆Starプリキュア』The Stage」は18日、公式サイトを更新。ステラダンサーズとして出演を予定していた高梁玲次の出演を見送ると発表した。前十字じん帯を負傷したため。

公式サイトで「『Dancing☆Star プリキュア』The Stage3 にステラダンサーズとして出演を予定しておりました高梁玲次さんにつきまして、前十字靭帯を負傷されたため稽古への参加及び公演への出演が難しいという申し入れがございました」と報告。

「各所と協議いたしました結果、高梁さんに怪我の治療に専念していただくため、本作の出演を見送ることとなりました」と出演見送りを発表し、「高梁さんの一日も早い回復を願っております」と記した。

また「変更後の出演者につきましては、改めてお知らせさせていただきます」とし、「本作を応援してくださっている皆様にはご心配、ご迷惑おかけいたしますことをお詫びすると共に、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とお詫び。

最後に「本公演に向けて、出演者・スタッフ一同、より良い作品をお届けできるよう努めてまいります」と結んだ。

本作は「プリキュア」シリーズ20周年の2024年に誕生した「男子プリキュア」の2.5次元舞台。登場人物のダンスにかける日常とプリキュアとしての使命を描くオリジナルストーリーが人気を博しており、今年12月には第3作目が上演される予定。