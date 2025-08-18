発達する熱帯低気圧に関する情報

熱帯低気圧が今後１２時間以内に台風に発達する見込みです。

１８日（月）９時の観測によると、熱帯低気圧が宮古島の南南東約３１０キロの

北緯２２度１０分、東経１２６度２５分にあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。１８日（月）～２３日（土）までのは画像で掲載しています。

熱帯低気圧は今後１２時間以内に台風となる見込みで、その中心は、１２時間後の１８日（月）２１時には那覇市の南約２４０キロの北緯２４度０５分、東経１２７度１０分を中心とする半径１００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風の中心は、２４時間後の１９日（火）９時には那覇市の南西約８０キロの

北緯２５度５０分、東経１２７度０５分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

４８時間後の２０日（水）９時には奄美市の西約２７０キロの北緯２９度００分、東経１２６度５０分を中心とする半径２００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

７２時間後の２１日（木）９時には九州の西の北緯３０度５５分、東経１２７度３５分を中心とする半径２６０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

雨と風のシミュレーション１８日（月）～２３日（土）

沖縄・奄美・九州では、今週前半は雨雲がかかりやすく天気が崩れそうです。今後の気象情報に注意してください。

・