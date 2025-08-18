なかやまきんに君、ケンタッキーの「CTO」就任 たまご関連商品の研究開発および広報活動 コメント発表
日本ケンタッキー・フライド・チキンは18日、タレント・なかやまきんに君をCTO（Chief Tamago Officer）に任命したと発表した。
【画像】日本ケンタッキー・フライド・チキン「CTO就任のお知らせ」（全文）
公式Xに「CTO就任のお知らせ」と題した書面を投稿。「日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は、2025年8月18日付けで、たまご好きで知られるタレント、なかやまきんに君氏をCTO（Chief Tamago Officer）に任命したことをお知らせいたします」と伝えた。
活動内容は「たまご関連商品の研究開発および広報活動ほか」。きんに君は新CTOとして「パワー」とコメントを寄せた。
