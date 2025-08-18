世界的大ヒットアニメ「ブルーイ」と、レゴランド（R)・ジャパン・リゾートとの特別コラボイベント「ブルーイとあそぼう！」を開催！

アジア地域で唯一となる「ブルーイ」3Dモデルの展示や「ブルーイ」のお家を組み立てるフリービルド体験など、「リビルド・ザ・ワールド・センター」内での特別企画が実施されます☆

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ブルーイとあそぼう！」

開催期間：2025年9月13日（土）〜11月3日（月・祝）

開催場所：レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「リビルド･ザ･ワールド･センター」内

世界中で何百万人ものファンを獲得している、Joe Brumm原作、複数のエミー賞受賞歴のあるLudo Studioが制作したアニメシリーズ「ブルーイ」

オーストラリアン・キャトル・ドッグ（通称ブルーヒーラー）の主人公「ブルーイ」が、パパとママ、そして妹の「ビンゴ」と共に暮らす姿を描いています。

家族の日常と、遊びの楽しさをハートフルかつユーモラスに描き、高い評価を得ている人気作品です。

そんな「ブルーイ」とレゴランド(R)・ジャパンのコラボレーションイベント「ブルーイとあそぼう！」の開催が決定！

イベントでは、レゴランド(R)の「リビルド･ザ･ワールド･センター」内で実施され、アジア地域では唯一となる、レゴブロックによる高さ1.65メートルのブルーイと1.47メートルを誇る「ビンゴ」の3Dモデルが登場します。

制作に合計190時間をかけて作られた「ブルーイ」のモデルは29,224個、「ビンゴ」のモデルは5,306個のレゴ(R)デュプロ ブロックで組み立て。

さらに、レゴブロックで想像力を働かせながら自由にお家を組み立てるブリービルドのアクティビティ「ブルーイとキミのおうち！」、アニメ「ブルーイ」の上映、そして「レゴ(R)ブルーイ」シリーズの全製品の展示やブルーイの人気エピソードの上映が実施されます☆

「レゴ(R)ブルーイ」シリーズ

2025年6月1日で日本を含む全世界で発売を開始し、販売直後に一部製品で品切れが出るなど、人気を博しているBBCとレゴグループによる「レゴ(R)ブルーイ」シリーズ。

1歳半〜4歳向けのレゴ(R)デュプロシリーズから「ブルーイのおうちとメモリーゲーム」「ブルーイとアイスクリームのおでかけ」の2セットが販売されています。

さらに4歳以上向けのレゴ(R)4＋シリーズ「ブルーイのおうち」「ブルーイのビーチ＆家族旅行」「ブルーイとクロエのプレイグラウンド」の3セットもラインナップ。

組み立てやすさと楽しさを重視し、発達段階に合わせたデザインで、お子さんはもちろんあらゆる年齢のファンが想像力豊かな遊びを無限に楽しめる製品となっています。

アジア地域では唯一となる、レゴブロックによる高さ1.65メートルの「ブルーイ」と1.47メートルを誇る「ビンゴ」の3Dモデルが登場するコラボレーションイベント。

レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて2025年9月13日より開催される「ブルーイとあそぼう！」の紹介でした☆

