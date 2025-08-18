½µ´©¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä38¹æ¤ÏËÜÆü8·î18ÆüÈ¯Çä¡£¡Öµæ¶ËÄ¶¿Í¤¢～¤ë¡×¿·ºîÆÉ¤ßÀÚ¤ê·ÇºÜ
²èÁü¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯BROS.NET¤Î¥Úー¥¸¡Êhttps://bigcomicbros.net/magazines/87838/¡Ë¤è¤ê¡Ú½µ´©¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä38¹æ¡Û 8·î18Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§550±ß
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡Ö½µ´©¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×38¹æ¤ò8·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï550±ß¡£
¡¡º£¹æ¤Ç¤ÏÏ¢ºÜ40¼þÇ¯¤Èºî¼Ô¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ß»á¤Î²è¶È45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Öµæ¶ËÄ¶¿Í¤¢～¤ë¡×ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤ÈÂÐÃÌ¤ò·ÇºÜ¡£´¬Ãæ¥«¥éー¤È¤·¤Æ¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¡¢¡Ö¥è¥·¥ÀÝ¦Ý¨¥É¥í¥Ã¥×¥¹¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
