福山雅治、女性誌インタビュー掲載受けコメント フジ第三者委員会への協力認める・ファンへの思いも「大変心苦しく思っております」
【モデルプレス＝2025/08/18】俳優・アーティストの福山雅治が18日、公式X（旧Twitter）を更新。同日に発売・配信されている雑誌「女性セブン」、ネット媒体「女性セブンプラス」に掲載されている自身の記事についてコメントした。
【写真】福山雅治、フジ第三者委員会に協力した理由
同誌では「《激震スクープ》フジ第三者委員会の調査“有力番組出演者”は福山雅治だった」という見出しで報じられており、福山がインタビューに回答。所属事務所・アミューズも「福山雅治に関するインタビュー記事についてのご報告」と題したお知らせを掲載しており、第三者委員会に協力したことなどを明かしている。
福山は「今回、女性セブンさんからの独占取材を受けさせていただいたことをご報告いたします」と報告。内容については「フジテレビさんが設置した第三者委員会からの質問に回答した経緯と、その報告書に記載されていた内容についての補足や説明です」と伝え、「第三者委員会の調査に対しては、『きちんと回答すべきである』という意向のもと協力いたしましたが、所属事務所とも慎重に協議を重ねてきた結果、関係者に対しての詮索、特定、誹謗中傷が発生する可能性を鑑み、自ら名乗り出るべきではないと考え、こちらからの発信は控えておりました」と報告していなかった理由を説明した。
また、詳細については「当該誌面をご確認ください」とし、「齟齬や誤解の無いようインタビュー対応することにしました」と同誌の取材に応じた経緯を説明。「不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております」と心境をつづり、「何より、勇気を持って調査に協力された方々を傷つけるような特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください。ご理解のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】福山雅治、フジ第三者委員会に協力した理由
◆福山雅治の「女性セブン」インタビューについて説明
同誌では「《激震スクープ》フジ第三者委員会の調査“有力番組出演者”は福山雅治だった」という見出しで報じられており、福山がインタビューに回答。所属事務所・アミューズも「福山雅治に関するインタビュー記事についてのご報告」と題したお知らせを掲載しており、第三者委員会に協力したことなどを明かしている。
また、詳細については「当該誌面をご確認ください」とし、「齟齬や誤解の無いようインタビュー対応することにしました」と同誌の取材に応じた経緯を説明。「不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております」と心境をつづり、「何より、勇気を持って調査に協力された方々を傷つけるような特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください。ご理解のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】