米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が１６日（日本時間１７日）に放送され、白川未奈が戦線復帰を果たした。

７月１２日（同１３日）の「ＡＬＬ ＩＮ ＴＥＸＡＳ」で、ＡＥＷ世界女子王座挑戦権のかかった「女子カジノ・ガントレットマッチ」に出場し、ＲＯＨ女子世界王者のアティーナに３カウントを献上した。アティーナは新日本プロレスとの合同興行「Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ」（２４日、英ロンドン）で世界王者トニー・ストームとの王座戦を決めたが、白川はアティーナによって手を負傷させられ、欠場を余儀なくされていた。

２９日のＲＯＨ・ペンシルベニア州フィラデルフィア大会では、アティーナとのＲＯＨ女子世界王座戦が決定。そうした中、この日の「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」では白川と共闘する世界王者のトニーが、アティーナとビリー・スタークズに襲われ「ＡＥＷが最高のレスラーが集まる場所なら、なぜこのオンナが頂点に居座っているんだ？！」などと罵声を浴びせられた。

アティーナが花道でマイクアピールをしているところで、白川が登場。驚いたアティーナが腰をぬかして後ずさりすると、リング内のトニーはビリーを投げっ放しジャーマンで退治した。アティーナがセキュリティーに飛び込んでその場を逃れたものの、白川はトニーの救出に成功。これにより、トニーはなんと白川に感謝のキスの嵐だ。白川もトニーを抱き締めて熱い口づけを返すと、トニーに抱き上げられて２人の絆を見せつけた。

白川＆トニーとアティーナの抗争は激化の一方だ。