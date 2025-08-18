永続的なマージン支払いを自動化！successfeeβ版

successfeeは、EC事業者の売上拡大と、インフルエンサー、アフィリエイター、EC支援事業者などの販売協力パートナーの収益安定化を強力に支援する**成功報酬型パートナー契約管理システム「successfee(サクセスフィー)」**のβ版の提供を8月18日に開始。

successfeeは、EC事業者の売上拡大と、インフルエンサー、アフィリエイター、EC支援事業者などの販売協力パートナーの収益安定化を強力に支援する**成功報酬型パートナー契約管理システム「successfee(サクセスフィー)」**のβ版の提供を8月18日に開始しました。

本システムは、従来、手作業と信頼性の課題により実現が困難だった「永続的なパートナーマージン支払い」と「煩雑な事務処理の自動化」を両立させ、EC事業者とパートナー双方にとって“真のWin-Win”な関係を構築します。

【successfeeの主な特徴】

successfeeが提供する主な特徴は以下の通りです。

＜永続マージンシステム(特許)＞

初回購入だけでなく、その後の再購入も永続的にパートナーに紐づけ、自動でマージンを支払います。

これにより、パートナーは安心して長期的に顧客を紹介し続けられます。

＜担当者不要の自動事務処理＞

売上確認からマージン発生、パートナーへの口座振り込みまで、全ての事務処理をシステムが自動で完結。

貴社の管理コストと手間を大幅に削減します。

＜簡単なパートナー契約＆PRツール発行＞

パートナーは専用フォームの記入だけで契約が完了し、翌日からマージン発生の仕組みが稼働。

専用URLや二次元コードもシステムから自動発行され、すぐにプロモーションを開始できます。

＜多種多様なパートナーシップに対応＞

WEBサイト、各種メディア、インフルエンサー、店舗、団体、タレントなど、個人・法人を問わず幅広いパートナーとの連携が可能。

複雑な紹介構造にも柔軟に対応します。

＜主要ECカートとの連携＞

Shopify・BASEをはじめとする主要なECカートに簡単連携。

HTMLなどの専門知識不要で、すぐに導入いただけます。

(その他カートも順次対応予定)

＜リアルタイム管理ダッシュボード＞

パートナーごとの売上貢献度、獲得顧客数、発生マージンなどを一目で確認できるダッシュボードを提供。

データに基づいた効果的な販売戦略立案を支援します。

