岩井明愛、原英莉花が優勝

日本の女子ゴルフ界に、海の向こうから朗報が連続で飛び込んできた。17日（日本時間18日）に行われた米ツアーのザ・スタンダード ポートランドクラシック最終日で、岩井明愛（Honda）が米ツアー初優勝。今季の日本勢5人目の優勝となった。さらに同日、米下部ツアーのワイルドホースレディスクラシック最終日では原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が初優勝。レギュラーツアー昇格へ前進した。

2打差の首位で出た岩井はこの日も好調。前半は5番、6番と連続バーディーでリードを広げ、後半も11番パー4で4.5メートルのバーディーパットを沈めてギャラリーを沸かせる。最終18番もバーディー締めで初優勝。双子の妹・千怜らからシャンパンを浴びせかけられて祝福された。双子がともに同ツアーを制するのは史上初の快挙。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の小林浩美会長は「日本ツアーでプレーしていた頃のガンガン攻める思い切りの良いゴルフがさらに米ツアーで磨きがかかり、参戦1年目で米国本土での優勝を果たし、大変すばらしいです」と祝辞コメントを送った。

さらに下部のエプソンツアーでは同日の最終日、原が10バーディー、2ボギーの64で回る爆発で1打差を逆転。見事に初優勝を飾った。トップ10入りは今季8度目。ランキング3位に一気に浮上し、目標のレギュラーツアー出場権獲得に大きく前進した。

昨季の最終予選会では惜しくも米ツアーの出場権を逃していた原。6日、インスタグラムでは「色んな調子の波や攻め方の反省はあるけれど あと1歩のようなピースが何かはわかっています 必ずきっかけ掴んで残り5戦に挑みます」と記していた。



（THE ANSWER編集部）