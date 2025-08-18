スイスのロカルノ国際映画祭のコンペティション部門で最高賞・金豹賞に輝いた「旅と日々」。三宅唱監督（４１）はかねて才能を高く評価されており、米アカデミーなど数々の賞を得ている濱口竜介監督（４６）らとともに「日本映画第三の黄金期」を担う１人として期待されてきた

。

１６日の受賞発表後、同作の公式Ｘ（旧ツイッター）を通じて三宅監督は「とても驚いています。いい言葉がみつかりません」とコメントした。日本人監督の同賞受賞は２００７年、小林政広監督の「愛の予感」以来。

同作は、行き詰まった脚本家（シム・ウンギョン）が旅先での出会いをきっかけに人生と向き合っていく物語。他に堤真一、河合優実らが出演する。１１月に公開予定。

河合は同作公式サイトで「『きみの鳥はうたえる』が大好きで、いつか三宅監督とご一緒したいと思い続けていた」とコメントしている。柄本佑、石橋静河、染谷将太という現在トップ俳優の若手による群像劇「きみの鳥――」（１８年）で三宅監督は評価を高めた。

同年、濱口監督が東出昌大と唐田えりかを迎えた「寝ても覚めても」がカンヌ国際映画祭に出品され注目の的に。フランス文学者で映画評論でも名高い蓮實重彦氏は同作へのコメントで、日本映画が「第三の黄金期へ足を踏み入れる」と指摘した。

蓮實氏が才能を買う１人が三宅監督だった。昭和初期、映画が「娯楽の王様」と称された５０年代が映画黄金期と言われる。松村北斗と上白石萌音のコンビによる昨年の「夜明けのすべて」、岸井ゆきのがプロボクサーを演じた「ケイコ 目を澄ませて」と話題作を連発する三宅監督の勢いが、第三黄金期を深化させる。