歌手で俳優の福山雅治（56）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日発売の「女性セブン」に掲載された記事に言及した。

「今回、女性セブンさんからの独占取材を受けさせていただいたことをご報告いたします」と報告。「内容については以下のとおりです」とした。

「フジテレビさんが設置した第三者委員会からの質問に回答した経緯と、その報告書に記載されていた内容についての補足や説明です。第三者委員会の調査に対しては、“きちんと回答すべきである”という意向のもと協力いたしましたが、所属事務所とも慎重に協議を重ねてきた結果、関係者に対しての詮索、特定、誹謗中傷が発生する可能性を鑑み、自ら名乗り出るべきではないと考え、こちらからの発信は控えておりました」と経緯を説明し、「詳細につきましては当該誌面をご確認ください」と伝えた。

「齟齬や誤解の無いようインタビュー対応することにしました。不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております」とファンに謝罪。「何より、勇気を持って調査に協力された方々を傷つけるような特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。福」と呼びかけた。

福山は同日発売の「女性セブン」で、フジテレビの第三者委員会による報告書をめぐり、自らの口で経緯や真相を語っている。