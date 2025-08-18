TUY

8月18日10時25分発表　気象庁

18日9時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    宮古島の南南東約310km
中心位置    北緯22度10分 (22.2度)
東経126度25分 (126.4度)
進行方向、速さ    北北東 ゆっくり
中心気圧    1008 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

18日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    那覇市の南約240km
予報円の中心    北緯24度05分 (24.1度)
東経127度10分 (127.2度)
進行方向、速さ    北北東 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

19日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    那覇市の南西約80km
予報円の中心    北緯25度50分 (25.8度)
東経127度05分 (127.1度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

20日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    奄美市の西約270km
予報円の中心    北緯29度00分 (29.0度)
東経126度50分 (126.8度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

21日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    九州の西
予報円の中心    北緯30度55分 (30.9度)
東経127度35分 (127.6度)
進行方向、速さ    北北東 ゆっくり
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

22日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    九州の西
予報円の中心    北緯31度50分 (31.8度)
東経128度00分 (128.0度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

23日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    九州の西
予報円の中心    北緯32度40分 (32.7度)
東経128度10分 (128.2度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    1006 hPa
予報円の半径    440 km (240 NM)
 

