【台風情報】沖縄の南で ″台風のたまご″ ＝熱帯低気圧が発生 18日中に台風12号に発達する見込み 今後は九州に接近する可能性も 今後の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
8月18日10時25分発表 気象庁
18日9時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 宮古島の南南東約310km
中心位置 北緯22度10分 (22.2度)
東経126度25分 (126.4度)
進行方向、速さ 北北東 ゆっくり
中心気圧 1008 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
18日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 那覇市の南約240km
予報円の中心 北緯24度05分 (24.1度)
東経127度10分 (127.2度)
進行方向、速さ 北北東 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
19日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 那覇市の南西約80km
予報円の中心 北緯25度50分 (25.8度)
東経127度05分 (127.1度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
20日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美市の西約270km
予報円の中心 北緯29度00分 (29.0度)
東経126度50分 (126.8度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
21日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 九州の西
予報円の中心 北緯30度55分 (30.9度)
東経127度35分 (127.6度)
進行方向、速さ 北北東 ゆっくり
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
22日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 九州の西
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経128度00分 (128.0度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
23日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 九州の西
予報円の中心 北緯32度40分 (32.7度)
東経128度10分 (128.2度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 1006 hPa
予報円の半径 440 km (240 NM)
■今後の九州・全国の天気
