布袋寅泰が自身のInstagramを更新し、吉川晃司との2ショットを投稿した。

■布袋寅泰が“COMPLEX”の相棒・吉川晃司の還暦バースデーを祝福

【写真】肩に腕を乗せた笑顔の2ショットで吉川晃司の60歳のバースデーを祝福した布袋寅泰

8月18日は吉川晃司の60歳の誕生日。本投稿は「Happy 60th, Koji！」と誕生日を祝うメッセージを綴り、１枚の写真を公開。素肌に黒ジャケットを着た吉川と、ロックユニット“COMPLEX”のTシャツにピンクのジャケットを羽織った布袋。布袋は吉川の肩に腕を乗せ、ふたり揃って右手でグッドサインを披露。

続けて「Keep rocking with your wild spirit and timeless style.」（あなたのワイルドスピリットとタイムレスなスタイルでロックし続けて）とコメントした。

SNSにはファンの「またおふたりのステージが見たい！」「最高の2ショット！新曲待ってます！」「ヤバい！最強のおふたり！」といった熱い声が続々と集まっている。