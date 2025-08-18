X JAPANのYOSHIKIが18日、X（旧ツイッター）を更新。著作権侵害の可能性を指摘していたテレビアニメ「ダンダダン」の劇中歌「Hunting Soul」をめぐる騒動で、あらためて複雑な思いをつづった。

YOSHIKIは同楽曲のリリックビデオが8日にYouTubeで公開されたところ、ハイトーンボイスで歌い上げるボーカルとメロディアスなギター、そして激しいドラムが印象的なメタルサウンドに「何これ、XJAPANに聞こえない？」と自身のXで言及。「この制作チーム、事前に一言ぐらい言ってくれれば良いのに..」「最初これを知った時は、なんだか面白くて笑っていたら、弁護士達からも連絡がきた 著作権侵害の可能性があるとのことで、どうなるのだろね」ともポストし、法的トラブルに発展する可能性を示唆していたが、翌9日には「この件は、音楽出版のSony Music Publishingが管理している曲に関係するため、関係者で近く話し合いが行われるようです」と現状を報告。「自分もアニメファンで、こういう作品は好きなので、前向きな方向に進むことを願っています」とコメントしていた。

しかし今回の投稿で、問題の楽曲を歌うボーカルのキャラクターの名前が「HAYASii」であることに「よく考えたけど、これ俺のLast Name？ 自殺した俺の父の名前？」と疑問を投げかけ「著作権や肖像権は色々な会社が動いているので任せているけど。この件は直接話う？」（原文のまま）と、わだかまりが残る様子を明かした。

続く投稿では「自分のことを書かれた本が出版されるまでは、自分は"Yoshiki"だけを名乗っていた、父が自ら命をたった、と言う事実と今に至るまで、むきあえないまま生きてきたから」と本名の姓を名乗らず活動していた理由を明かした上で、「とても複雑な気持ち、みんな、悪気わないのはわかってるっけと.. 心が痛いしなぜか涙が出た」（原文のまま）とつづった。