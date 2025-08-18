タレント千秋（53）が18日までにインスタグラムを更新。かつて「不思議カテゴリー」でともに活躍した女性タレントとのツーショットを公開した。

千秋は「蘭々と初ごはん」と書き出し、タレント鈴木蘭々（50）と笑顔で並んで撮った写真やショート動画をアップした。

そして「知り合ってからは30数年。90年代、同じ不思議カテゴリーにいたし、よく共演したし、雑誌でもよく並んでいた。でもお互いまだ若くて忙しくてスマホもないし、プライベートで会うまではなかった。それがこんな大人になってから再会して、初めて2人でゆっくりお話できた。あの頃から仲良くできたのかもしれない。でも今だから仲良くなれたのかもしれない。そんなのはどっちでも良くて、今、こうして（酔ってもいないのに）上機嫌で夜の街を並んで歩くことが現実です」とつづり、「また遊ぼうね、蘭々」としめくくった。そして「#不思議ちゃん#不思議枠」などとハッシュタグを添えた。

動画でも街を歩きつつ、千秋が「こないだ久しぶりに会って“ご飯食べよう”ってすぐ実現したね」と言うと、鈴木も「ね。あっという間だったね、急展開！ 面白い。なんかこれからいろいろ一緒にできそう」と答え、さらに千秋が「いろいろ作戦考えた。楽しみにしててね〜」と言い、仲良さげに一緒にカメラに向かって手を振るなど、息もピッタリの様子を見せていた。