ナレッジベース機能が無制限で正式に開放！Flowith Technologies「Agent Neo」
Flowith Technologiesは、2025年5月20日、世界初の無制限「Agent Neo」を発表しました。
Flowith Technologies「Agent Neo」
そして2025年8月18日より、ナレッジベース機能がすべてのユーザーに対して無制限かつ無料で正式に開放され、動画・音声・ウェブリンクを含むあらゆる形式のファイルアップロードに対応しました。
これにより、Agent Neoはより高いカスタマイズ性を備えた唯一無二のインテリジェントアシスタントへと進化しました。
従来のChatGPTやGeminiなどのチャット型AIツールとは大きく異なる、思考マップのようなビジュアルキャンバス(マルチスレッド・キャンバス)が特徴的な「Flowith」。
複数のAIモデルを並列利用したマルチタスク生成が可能で、創作効率と柔軟性を大幅に向上させることができます。
また、無限AIエージェント機能「Flowith Neo」もFlowithの大きな魅力の一つです。
■マルチスレッド・キャンバスとは？
従来のAIツールは一問一答の対話型に限定されており、複雑な創作や思考を必要とするプロセスにおいては作業効率を低下させていました。
Flowithが生み出したマルチスレッド・キャンバスは、散らばったポイントや並列で動く複数のプロセスを視覚的に捉えることができ、人間の脳内で行われるマルチタスク処理のような思考が可能になります。
これにより、より直感的に、より効率的に創作作業を進めることができます。
もう従来のAIのように何度も質問を繰り返すことは不要です。
もし更に詳しく知りたい点があれば、どこからでも聞くことができますし、思考の過程を全て保存しておくこともできるのです。
■無限AIエージェント「Flowith Neo」とは？
Agent Neo
FlowithのAgent Neoはタスクを自動化します。
プランニングやタスクに適した優れたAIの選択までも自動で行い、24時間365日アシスタントとして稼働します。
・無限ステップ
手動で各ステップの指示をする必要はなくなり、どのようなステップでも無限に継続することができます。
1年以上時間がかかる複雑なワークフローも自律的に実行してくれます。
そして進捗状況に応じて、リアルでプランニングの更新もしてくれるのです。
・無限コンテキスト
アップロードするデータも、そこから生み出される成果物も、どちらもフォーマットに縛りはありません。
テキストのみならず、画像・動画・3Dモデル・Webサイトなども生成されるものの長さに制限はありません。
Flowithは無限コンテキストこそがAgentがAGIに進化するために経なければならない存在であると考えています。
・無限ツール
搭載された無限に近い数のツールから、Neoが各ステップにおいて最適なツールを活用し、効率よく、そしてより正確にゴールまで導いてくれます。
様々な拡張子のファイルのアップロードに対応しており、複雑なタスクを処理することができます。
プランニングから学習、そこからの自動修正まで全ての過程を自律して行い、生成が可能です。
もちろんユーザー主導に切り替えることも可能で、任意のステップで手動・自動を切り替えられます。
同時にComposer機能でユーザーが成果物を直接編集することも可能です。
世界発の無限AIエージェント
■ナレッジベース
Flowithでは、ユーザーがシステム化された自分だけのナレッジベースを簡単に構築できます。
ファイルのアップロードやテキストの貼り付けだけで、自身の知識を効率的に蓄積・管理することが可能。
さらに、Flowith独自の知識共有コミュニティを活用すれば、世界中のクリエイターとアイデアを交換し、知識の収益化(例：ノウハウ販売・サブスクリプション)を行うことも可能に。
Agentモードではこのナレッジベースを直接呼び出せるため、専門性の高い安定した成果物を生成することができます。
ナレッジベース
Agent NeoはGAIA(General AI Assistants)ランキングにて、ManusやOpenAIを上回る性能を記録した実績を持っています。
Flowithは新世代のAIクリエーションプラットフォームとなるでしょう。
General AI Assistants
■どのようなユーザーや場面に適しているか？
・クリエイティブデザイナー
様々なアイディアを自動的に具現化させることで、クリエイター自身がインスピレーションの創造に充てる時間を確保することができます
・開発者
コーディングの自動化や開発プロセスの効率化ができます
・起業家、経営者
Webページの自動作成や商品資料作成の効率化でビジネスの立ち上げを加速できます
・教師、学生、研究者
研究計画や授業シラバスの作成の自動化や最新知識の効率的な収集・整理が可能になります
・ゲーム愛好者
簡単に自分だけのゲームの世界を作り上げ、アイディアを形にすることができます
上記の活用例はほんの一部です。
Flowithは他にも私たちの想像を越える様々な使い方をすることができます。
Flowithはすでに日本でも使用可能です。
