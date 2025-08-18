ËüÇî¥ì¥Ý¡¼¥È ÉÔÆóÀ½Ìý¡Ö¥ß¥é¥¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¡¢È¯ÌÀÃæ¡× ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¿¢ÊªÀ¤À¤·¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡¡¿¢ÊªÀÁÇºà¤Ç¿·¤¿¤Ê¤ª¤¤¤·¤µÈ¯¿®
ÉÔÆóÀ½Ìý¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîEXPO¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿¢ÊªÀÁÇºà¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£8·î13Æü¤«¤é9·î12Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó1¤«·î´Ö¡Ê8·î18-24Æü¤Ï½ü¤¯¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçºå³°¿©»º¶È¶¨²ñ¡ÊORA¡Ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö±ã¡ÁUTAGE¡Á¡×¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥ß¥é¥¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¡¢È¯ÌÀÃæ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Åª¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌý»é¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÉÔÆóÀ½Ìý¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¿©ÉÊÁÇºà¤ä¿¢ÊªÀÁÇºà¤Çºî¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¿¢ÊªÀ¥À¥·¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¡£¡Ö¿¢ÊªÀÁÇºà¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¤òÄÉµá¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©¤ÎÌ¤Íè¤Î¶¦ÁÏ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÉÔÆóÀ½Ìý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ß¥é¥¤¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì£¹á¤êÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤¬³«È¯¤·¤¿¿ÇÃÇ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿ÇÃÇ¡£¡Ö¥ß¥é¥¤¥Á¥ç¥³¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥«¥«¥ªÀ¸»ºÃÏ¤äÇÀ²È¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥«¥«¥ª¤ÎÀ¸»º¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÉÔÆóÀ½Ìý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¡¢¥«¥«¥ªÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥ß¥é¥¤¥Á¥ç¥³¤Î»î¿©¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥ÔÂÎ¸³²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÌ¤ÃÎ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Ï³Ú¤·¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÉÔÆóÀ½Ìý¤¬³«È¯¤·¤¿Æ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Þ¥á¥Þ¡¼¥¸¥å¡¢ÂçÆ¦²Ã¹©ÁÇºà¡¢¥«¥«¥ªÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥¢¥Î¥¶M¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢4¿Í¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¹Í°Æ¡£»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤·¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥ì¥·¥Ô¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡ÖTHE RAMENS¡×¤Ï¡¢¿¢ÊªÀÁÇºà¤À¤±¤Çºî¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£Æ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤ÎËþÂ´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹ÉÔÆóÀ½Ìý¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖMIRACORE¡×¤Ç¼òÇô¤äËõÃã¡¢»ç°ò¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡È¿ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï³°¿©¡¦Ãæ¿©´ë¶È¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤â³«ºÅ¡£³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÄê°÷À©¤â¤·¤¯¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¡£