夏服マンネリ → 解決！【GU】1点投入でオシャレ先取り♡「高見えトップス」

今年の夏コーデはもう十分楽しんだからこそ、少しずつ秋のムードが気になりはじめる頃。そんなオシャレさんに、今回は1点投入で季節を先取りできそうな【GU（ジーユー）】の高見えトップスをお届けします。ふわふわとしたフェザーヤーン素材や上品なベロア素材を使用し、素材で差別化を図れるトップスは、今買って秋まで頼りにできそう。夏服のマンネリ気分を一掃してみては？

ふわふわと立体的なフェザーヤーンが存在感を発揮

【GU】「フェザーヤーンニットプルオーバー」\1,990（税込）

ふわふわとしたフェザーヤーン素材の繊細な毛足が高見えを狙えるニットプルオーバー。身幅にやや余裕を持たせたシルエットと首元が程よく開いたボートネックを採用し、ガバッと着て抜け感のある着こなしを楽しめそうな一着です。ナチュラル・ピンク・ブラックと、大人可愛い甘口な3色がラインナップされています。

肌見せしつつ素材で差別化を図るキレイめコーデ

ナチュラルカラーのワイドパンツにピンクのプルオーバーを合わせ、色味で甘口に寄せた大人のキレイめコーデ。「スリーブが落ち感があり、二の腕をスッキリ見せてくれるのもありがたいポイントです」と、スタッフさん。秋を予感させる素材でありながら腕を大胆に肌見せするバランスが、本格的な秋を迎えるまでの装いにぴったり。夏の夜のデートコーデにもおすすめです。

シアーなベロア素材が上品に秋を香らせるTシャツ

【GU】「シアーベロアT」\1,290（税込）

1点投入でコーデに秋を香らせてくれそうなベロア素材のTシャツ。表面は上品で高見えに期待できるベロアでありながら、わずかにシアー感があるため、即戦力として取り入れやすいのが魅力です。ボディラインにフィットしすぎないすっきりとしたシルエットはボトムスとのワンツーでもサマ見えを狙えるほか、キャミワンピースとのレイヤードも楽しめそう！

着慣れたワンツーも色と素材次第で季節を先取り

カラーはベージュ・ダークグレー・ブラックの3色から。シックな色味も秋っぽさと大人っぽさが漂い、黒のニットスカートとの単純なワンツーもどこか季節を一歩進めた雰囲気に。長めかつタイトな5分袖のおかげで二の腕まわりをカバーしやすく、秋本番にはジャケットのインナーとしても重宝しそう。オーソドックスなTシャツにマンネリ気分のオシャレさんは要チェック。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ