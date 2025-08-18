【甲子園スターを激レア写真で振り返る】#2

【写真】【甲子園スターを激レア写真で振り返る】荒木大輔

ダルビッシュ有（東北）2003年春夏、04年春夏

大会ナンバーワン投手が天を仰ぎながら涙をこぼした。

2003年夏の甲子園決勝。その年限りで勇退する（後に復帰）名将・木内幸男監督率いる常総学院（茨城）に2-4で敗れ、東北勢初の戴冠を逃した。

腰や膝に痛みを抱えながら、満身創痍で臨んだが、あと一歩及ばず、人目もはばからず涙した。

翌春のセンバツでは、熊本工相手にノーヒットノーランを達成。ダルフィーバーは過熱の一途をたどった。

菊池雄星（花巻東）2007年夏、09年春夏

2009年夏、グラウンドに倒れ込まんばかりに大号泣した。

同年春は準優勝を達成。その名は全国にとどろいた。

東北勢初の甲子園Vという大きな期待を背負って臨んだ夏、3回戦の東北（宮城）戦で、左腕としては甲子園史上最速の154キロをマーク。1回戦から3試合連続完投と、怪物ぶりを見せつけた。

が、好事魔多し。準々決勝の明豊（大分）戦で背中を痛め、4回3分の2で途中降板。準決勝の中京大中京（愛知）戦は四回途中から登板するも、わずか11球しか投げることができず、聖地を去った。

大谷翔平（花巻東）2011年夏、12年春

投打二刀流として、2012年春、1回戦でいきなり藤浪晋太郎を擁する大阪桐蔭と激突。打者としては藤浪から本塁打を放ったが、投手としては9回途中9失点（自責5）を喫し、前年夏に続いて初戦敗退となった。

当時はマウンドでは時折、さわやかな笑顔を見せる場面も。丸刈りスタイルで初々しさがあふれるショットだ。

清宮幸太郎（早実）2015年夏、17年春

ラグビーの名選手・清宮克幸の長男として、幼少期からメディアの注目を集め、高校通算111本塁打は、当時の歴代最多記録だ（現在は佐々木麟太郎=花巻東の140本塁打）。

1年夏にいきなり2本塁打を放ち、清宮フィーバーは最高潮に。3年春の甲子園出場前に本紙が独占インタビューした際の特撮写真だ。

2年時の新チーム発足で主将に就任し、チームを牽引。「一歩前に出て、新たな道をつくる存在でいたい」と力強く話した清宮への注目度は、歴代のスターに勝るとも劣らなかった。

吉田輝星（金足農）2018年夏

全6試合で5完投。甲子園歴代2位の881球を投げ抜いたが、決勝で根尾昂、藤原恭大らを擁する大阪桐蔭相手に、華々しく散った。

1984年夏にベスト4入りして以来、2度目の「金農旋風」最大の立役者は、2018年ドラフト1位で日本ハムに入団。ドラフト直後、本紙の独占取材に応じた吉田のリラックスした笑顔を捉えた一枚だ。

球数制限が導入された今、最初から最後まで一人で投げぬく「公立の星」は二度と現れそうにない。