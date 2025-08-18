STPRの5グループが初の合同曲「WACHA☆WACHA」MV公開 夏の大型企画『いちごマイクラ』最終日に発表
STPRに所属する5グループによる初の合同曲「WACHA☆WACHA」のミュージックビデオが、8月17日午後10時にYouTubeで公開された。
【動画】STPRの5グループ初の合同曲！「WACHA☆WACHA」ミュージックビデオ
同曲は、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5組が初めてそろって歌唱する作品。8月3日から17日まで行われた夏の大型ゲーム配信企画『いちごマイクラ ー 億万長者を目指せ！ ー』の最終日で発表された。
これまでの合同曲「PEACE」や「STAR to STPR」がエモーショナルな雰囲気を打ち出していたのに対し、「WACHA☆WACHA」はライブ会場での一体感をイメージした明るくアップテンポな楽曲。かけ合いやコール＆レスポンスが随所に盛り込まれ、ファン（リスナー）と一緒に盛り上がれる内容となっている。
歌詞には、「騎士X」のしゆんによる「ガチで マジで」や、「AMPTAK」のあっきぃによる「ヤッチャイマースWWW」など、各グループでおなじみのフレーズも採用。STPR Familyの仲の良さや楽しさがストレートに伝わる、“STPR Familyの表題曲”ともいえる作品に仕上がった。
ボーカルは、すとぷり（莉犬、るぅと、ころん、ジェル）、騎士X（しゆん、タケヤキ翔、ばぁう、てるとくん）、AMPTAKxCOLORS（あっきぃ、まぜ太、ぷりっつ、ちぐさくん、あっと、けちゃ）、めておら（心音、ロゼ、Lapis、メルト・ダ・テンシ、みかさくん、明雷らいと）、すにすて（にしき、らお、だいきり、たちばな、ゆたくん、やなと、おさでい）が担当。作詞・作曲は佐伯youthK、編曲は野口大志、MIXはkainが手がけた。
STPR Familyは、YouTube累計登録者数3000万超を誇るSTPR所属のグループおよびクリエイターの総称。動画配信、音楽、アニメ、ライブ、イベントなど幅広いエンターテインメントを展開しており、今年4月には東京ドームとベルーナドームで5日間連続ライブも開催した。
