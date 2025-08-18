Stray Kids、新曲『Half Time』ティザーでワールドツアーを振り返る！熱い後半戦に期待

ボーイズグループStray Kidsが新アルバムの収録曲の動画を追加公開し、ハーフタイムを過ぎた熱い後半戦を予告した。

来る8月22日、Stray Kidsは4thフルアルバム『KARMA』とタイトル曲『CEREMONY』をリリースする。

去る8月17日、公式SNSを通じて歴史的な試合のハーフタイムの最高のハイライトシーンを連想させる6番トラック『Half Time』のティザー動画を公開した。

動画は、7月まで続いた自身最大規模のワールドツアー「dominATE」の様子を盛り込んだ。「THEY DON'T KNOW WHAT'S COMING NEXT（彼らは次に何が来るかわからない）」という文章で始まった動画は、ステージ上の観衆とともにした時間はもちろん、ステージ裏で「ファイト」と叫ぶ瞬間など、ツアーを縮約した場面がパノラマのように繰り広げられる。

（写真＝JYPエンターテインメント）

歌詞「I'M NOT GONNA STOP（走り続ける）」がStray Kidsの強固な豊富を表し、「前半戦のどんでん返しからのどんでん返し」というウィットある歌詞で締め、ハーフタイムの後に繰り広げられるStray Kidsの華麗な後半戦に向けた期待感を高める。

デビュー曲『District 9』からリリースしたすべての楽曲の制作に参加したStray Kidsは、今回も新アルバムに収録された全曲の制作に参加し、グループの特徴と力量を盛り込んだ。

なお、Stray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』とタイトル曲『CEREMONY』は8月22日13時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）