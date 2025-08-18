英俳優のテレンス・スタンプさん＝２０１３年６月/Damian Dovarganes/AP

ロンドン（ＣＮＮ）映画「スーパーマン」の悪役などで知られる英俳優のテレンス・スタンプさんが死去した。ロイター通信が１７日に家族の話として伝えた。８７歳だった。

１９３８年７月２２日、ロンドンのイーストエンド地区出身。６２年の白黒映画「奴隷戦艦」で注目され、アカデミー賞助演男優賞にノミネート。「遥か群衆を離れて」「夜空に星のあるように」など６０年代の映画で主演した。

その後いったん映画の世界からは遠ざかっていたが、７８年のヒット作「スーパーマン」と２年後の続編に悪役ゾッド将軍で出演。

その数十年後には、テレビシリーズの「ヤング・スーパーマン」でスーパーマンの父親ジョー・エルの声を担当した。

９０年代のオーストラリアのコメディー映画「プリシラ」や、ハリウッド映画「ウォール街」「アジャストメント」にも出演している。

そうした自身のキャリアについて、スタンプさんはかつてのインタビューで「自分を奮い立たせようとしたり、法外なギャラを要求したりしたことはない。クズみたいな役をやったこともある。そうしないと家賃さえ払えない時があったから。しかし家賃が払えるようになれば、ベストを尽くしたいと思った」と告白していた。