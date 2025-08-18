坂口健太郎とのイチャイチャで賛否のBLACKPINK・リサ、良い影響力を発揮　フリマ収益金を寄付

俳優・坂口健太郎との共演でも話題になっているBLACKPINKのリサが、良い影響力を発揮した。

8月18日、ソニーミュージックコリアによると、リサは6月に開催したフリーマーケットの収益金を国内外で子どもたちを支援するNGO「グッドネーバーズ」に寄付した。

リサはこれに先立ち、ソウル漢南洞（ハンナムドン）でフリーマーケット「Welcome to Lisa’s Closet」を行い、自身の所有する衣類やアクセサリー、ビューティーアイテムなどを販売した。

このイベントは、ファンとの特別な交流の場であると同時に、収益を寄付するという意義深い趣旨で大きな反響を呼んだ。

寄付金はアフリカ・ニジェール地域の水と衛生環境支援事業に使われる。グッドネーバーズはニジェール・コロ地域の約6800人の住民や子どもたちが清潔で安全な水を利用できるよう、太陽光システムや貯水タンク、給水施設の設置に活用する予定だ。

リサは「分かち合いに参加してくださった方々のおかげで、誰かの未来に希望を届けることができた大切な時間だった。今後も助けを必要とする子どもたちに良い変化を届けられるよう、分かち合いを実践していきたい」と語った。

ファンとともに善い影響力を広めたリサは、活発な活動を通じて世界各地に足跡を残している。

リサは今年、ソロとして初めて「コーチェラ」サハラステージに立ち、独自の存在感を示したほか、2月に発表した『BORN AGAIN』で、アメリカの主要音楽授賞式「2025 MTVビデオ・ミュージック・アワーズ（VMA）」のベストK-POP部門に3度目のノミネートを果たし、輝かしいキャリアを積み上げている。

最近は、初のフルアルバム『Alter Ego』に収録された楽曲『Dream』のショートフィルムを公開し、日本の俳優・坂口健太郎と息の合った演技で新たな一面を見せた。

ただ、その撮影当時のオフショットが公開され、その撮影現場での親密な“じゃれ合い”について、一部からは坂口健太郎に対するリサのセクハラではないかとの声も上がっている。

なお、リサは現在、BLACKPINKのワールドツアー「DEADLINE」でファンと交流を続けている。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。