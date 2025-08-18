小さくて磁石＆RGBライトが魅力的。

磁石付きアタッチメントが合体できる、iPhoneのMagSafe機能。モバイルバッテリーやスタンドがくっつくと重宝しますよね。音楽好きなら無線スピーカーもくっつけたいところ。どこでも音楽が楽しめますからね。

スタンドになるスケスケのスピーカー

GEOの「マグネットスピーカーmini（GRSEI-SPK M2）」は、iPhoneの後ろにくっつく小型スピーカー。内部のスケルトンが涼しげで、RGBライトがレインボウに光るサイバー仕様です。

iPhoneを斜めに立たせられるスタンドにもなるので、音楽や動画やゲームなどで音を出せば臨場感が出ますね。5W出力のスピーカーは迫力ある重低音不足を解消するうえ、2台をペアリングすればステレオ音源が楽しめます。

『BTマグネットスピーカーmini M2』



■マグネットで様々な場所に

■Bluetooth対応 ワイヤレス接続

■2台接続でステレオ再生も可能



✨商品詳細・取扱い店舗✨https://t.co/dBv2l0VdrW



いいものをお手頃価格で #ゲオセレクション#スピーカー #オーディオ pic.twitter.com/h0wX4kM4L5 - ゲオ【GEO】 (@GEO_official) August 8, 2025

夏の旅行にピッタリ

ストラップ付属なので、お出かけのお供にもピッタリ。アウトドアで夜に7色の光を放てば、焚き火では得られない雰囲気が演出できそう。microSDからの再生も可能で、好きな音楽をたくさん持ち歩けます。

Image: GEO CORPORATION.

ゲオは最近ミニスピーカーが得意

ゲオは以前、直径約4.5cmでキーホルダー感覚で持ち歩けるスピーカーも発売しました。あちらはちっちゃいから3Wでしたが、小さいなりのメリットはいろいろかと思います。こちらはこちらで、磁石＆RGBライトが魅力ですね。

安いからふたつゲットしよう

たったの1,480円なので、2個買ってステレオにするのはマストでしょ。ペアにしたらデスクをサイバー空間にするのもアリですね。

Source: GEO CORPORATION. (1, 2, 3), X