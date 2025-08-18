お盆休みで久しぶりに家族や親戚が集まり、和やかな時間を過ごされた方も多いのではないでしょうか。元気な両親やきょうだいの顔を見て、ひと安心したかもしれません。しかし、そんなときだからこそ、少しだけ考えてみてほしいのが「相続」の話です。「うちは家族仲が良いから大丈夫」「お金の話は縁起でもない」と、つい話を避けてしまいがちですが、その過信が、のちに深刻な事態を招くことがあります。本記事ではAさんの税務調査の事例から、相続で後悔しないために本当に必要なことについて、木戸真智子税理士が解説していきます。※プライバシーのため、実際の事例内容を一部改変しています。

兄妹の溝を深めた遺産相続

東京都内に住むAさん（51歳）は、夫と子ども1人と、実家の隣に建てた家で暮らしています。実家には母親が1人で住んでおり、普段からほぼ同居と変わらない交流を続けていました。そんなAさんの父親は先日、急な病で他界。突然のことに家族はみな動揺し、ようやく四十九日を迎えようとしていたところでした。

父親が亡くなってから、Aさんが母親と過ごす時間は以前よりもずっと増えました。相続の話し合いがなかなか進まず、父親の口座が凍結されてしまったためです。

父の死は誰もが思いがけないタイミングで訪れました。仲間内での会合に参加するため遠出をした際、その滞在先で倒れてしまったのです。突然のことだったのと、遠方だったことで、それは本当に大変な出来事でした。

父の死を機に、離れて暮らすAさんとAさんの兄は、久しぶりの再会。これまで相続について一切話してこなかったため、遺産分割の話し合いは難航しました。

Aさんの希望としては、兄妹間は均等にわけあうことでしたが、兄は「それでは不平等ではないか」と反論します。双方の言い分はそれぞれ次のとおり。

兄の主張：Aは家を建てるときに実家の敷地を使わせてもらったうえ、資金援助も受けている。また、Aの子どもが父親の養子縁組になっており、日頃から可愛がられていたと聞く。これらの点を踏まえると、遺産だけを均等に相続するのは不平等だ。

Aさんの主張：兄は遠方に住んでいるので、近居の大変さがわかっていない。高齢の両親の通院の送迎や日々の様子見など、高齢の両親の世話を一手に引き受けてきた。過去に多少の支援があったとしても、それは父親がよかれと思ってしたことで、不公平とは思わない。また、兄は私立大学の理系に進学し、一人暮らしもしていたので、教育費の段階で援助の多寡は大きく違うはずだ。

どちらも言い分としては、よくあるお話で、気持ちもわかります。しかし、日ごろからあまり会話をしてこなかったこともあり、互いに歩み寄ることが難しい状況になっていました。

追遺産分割協議書を目前にした兄「ハンコは押せない」

遺産分割協議が整わないと、口座は凍結されたままになり、名義変更もできません。Aさんの母親は、隣に住むAさんのサポートがあるため、衣食住には困りませんでしたが、もし近くにAさんがいなければ、どんなに大変だっただろうかとAさんは考えました。だからこそ、兄には、近くにいることの重要性を理解してほしかったのです。

遺産分割の話し合いは、次第に兄と妹がこれまでの不満や思いをぶちまける場へと変わっていきました。

それでも、なんとかAさんの考える内容で作成した遺産分割協議書ができあがりました。この協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添えた実印での押印が必要です。改めて家族で集まる場が設けられました。

兄も一度は気持ちが落ち着いたものの、遺産分割協議書を目の前にし、「ここに押印すると、これで決まってしまう。本当にいいのか？」と改めて自問します。そして、やはり不満が残ることに気づき、結局「これでは納得できない。ハンコは押せない」と告げました。

やっとの思いで作成した協議書も振り出しに戻り、涙するAさん。それをみていた母も、複雑な気持ちを抱えていました。

しかし、この話し合いを機に、お互い納得のいくものだけを分割し、残りは母親が受け継ぐという形で合意に至りました。配偶者がいる場合の相続では税額軽減があるため、税額は大幅に抑えられます。しかし、だからといって配偶者がほとんど相続してしまうと、そのあとの二次相続に悪影響がおよびます。のちに母の相続が発生した際は、配偶者の税額軽減が使えないのでその分税金が高くなるからです。

本来はそういった二次相続も考慮して遺産分割協議を行う必要がありますが、現実はそのように効率的な話し合いを進めることは難しいものです。なにより、家族の気持ちが大切であり、効率を重視するあまり、関係が壊れてしまっては本末転倒でしょう。

その後、遺産分割協議も無事に整い、名義変更と相続の申告を済ませることができました。

この一件で、Aさんと兄は以前よりも仲良くなりました。父親の死をきっかけに、お盆や正月にしか集まらなかった家族が、頻繁に顔を合わせるようになったのです。

「喧嘩するくらいに話し合えていたほうが、お互い気持ちがいいし仲良くできるんだな」とAさんは思いました。

大人になるときょうだい喧嘩はあまりしなくなるものですが、それが仲が良いことを意味するとは限りません。子どものころは喧嘩をすることでわだかまりが解消されましたが、大人になると環境も変わり、お互いの気持ちを伝えられずにすれ違うこともあります。

だからこそ、「うちは仲が良いから大丈夫」と過信せず、日ごろから顔を合わせて話し合うことが非常に大切なのです。

税務調査で明かされた妹の隠し事

父親の遺産分割騒動から2年ほど経ったある日。税務署からお尋ねがあり、税務調査が入ることになりました。

Aさんはまったく心当たりがなく、兄も不安になったため、2人で立ち会うことにしました。税務調査当日、調査官から告げられた事実に、Aさんも兄も驚愕します。

父親の口座からは、定期的に大きな金額が引き出されていました。家族はこれを生活費だと考えていましたが、調査官は「頻繁かつ高額」であるとして、その内容を詳しく尋ねました。

質素堅実な生活をしていた父親の状況と照らし合わせると、辻褄が合いません。何度も話を辿っていくうちに、Aさんの兄は衝撃の事実を知ることになります。

それは、Aさんが学生時代から趣味にしている着物の購入費として使われていたものでした。Aさんは、父親と買い物に出かけるたびに着物を買ってもらっており、それが相続に影響するとは考えてもいませんでした。

調査官は「それは生前贈与ですね」と告げ、修正申告を求めました。着物の購入に使われたと思われる預金の引き出しは、合計で1,200万円にも上っていたのです。そして、追徴課税はなんと約480万円にもなりました。

過去にも同様のことがあったと考えた兄は、その事実に大きな衝撃を受けました。「そんなことがあったのか。であれば、2年前に均等に遺産分割の話し合いをしたのはなんだったのか」と、嫌な気持ちがこみ上げてきました。

遺産分割協議は、ともすると家族の関係を壊してしまう事態にもなりかねません。日ごろから適度なコミュニケーションをとり、顔を合わせることが非常に重要です。お盆や正月などの長期休暇こそ、家族で集まり、お墓参りなどを通して家族のことを話し合う機会を持つことは、お互いの安心にもつながります。

また、相続が発生すると口座が凍結されるため、一緒に暮らしていた家族が生活費に困ることもあります。そうした事態に備えることも大切です。遺産分割協議は長期化することもありますし、相続人に未成年者がいる場合は、さらに長期化する可能性があることも覚えておきましょう。

これらの経験を踏まえて、日ごろから家族の話し合いを大事にしていきましょう。



木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士／行政書士／ファイナンシャルプランナー