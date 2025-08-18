ガールズグループIVE（アイヴ）が、17日放送の韓国公営放送KBS2の芸能トーク番組に出演。世界4大音楽フェスティバル「Lollapalooza Berlin」に出演した際の裏話などを明かした。

同イベントに2年連続出演したIVEは、7月12日の舞台に、初めてメインゲストとして登場した。雨の中で約55分間、歌やパフォーマンスを披露し、満員観客を喜ばせた。

トーク番組では、雨に関する話で盛り上がった。公演前日に雨のベルリンに到着したメンバーは、車の中で公演当日の天候を心配。WONYOUNG（ウォニョン）が「明日、どうしよう」と話すと、LEESEO（イソ）は「でもお姉さん（WONYOUNG）は天気の妖精じゃん」。これに、WONYOUNGは「私は天気の妖精だよ。でも、私たちの間に天気の妖怪がいるから問題だよ。確かに1人で仕事をする時は大丈夫だったけど、天気妖怪がいるからね」と返して、軽快なトークを展開した。

その番組中、「天気の妖怪」も明かされ、それはLIZ（リズ）だという。これまで野外公演の度に雨に見舞われているようで、LIZは「私は天気の妖怪だ。どうしよう」とため息をついた。

これに対してWONYOUNGは「考えてみると、炎天下で暑いよりは、雨が降る方が良いかも。太陽が照りつけるよりは、私は雨が降った方がいい」と前向きにとらえ、反応していた。