渋谷PARCOに「ちいかわラーメン 豚」再登場！ラーメン＆限定グッズまとめ
大人気キャラクター『ちいかわ』の世界観を味わえる「ちいかわラーメン 豚」が、渋谷PARCO地下1Fに9月19日（金）より期間限定で再オープンします。今回は3サイズのラーメンや可愛いドリンク、特典ステッカー＆クリアカード、さらにここでしか手に入らないオリジナル食器も勢ぞろい。ファン必見の渋谷店限定シーサー展示にも注目です♡
サイズ別ラーメン＆特典ステッカー
「ラーメン豚」は大（うさぎ・1,980円）、小（ハチワレ・1,760円）、ミニ（ちいかわ・1,540円）の3サイズ展開。
可愛いオリジナルどんぶりで提供され、注文ごとにサイズと同じ絵柄の特製ステッカーが1枚もらえます。ベースの味わいはもちろん、推しキャラの器やステッカーもお楽しみに。
ドリンクメニュー＆ランダムクリアカード
みかんソーダ
もも＆ラフランスジュース
黒烏龍茶
新発売のみかんソーダ（770円）、もも＆ラフランスジュース（715円）、黒烏龍茶（500円）、ホワイトソーダ、コーラ、メロンソーダ、生ビールなどバラエティ豊富。
ドリンク1杯ごとにランダムクリアカードが特典として付くので、コンプリートを狙うのも◎。※絵柄は選べません。
オリジナルグッズ＆渋谷店だけの展示
メラミン皿
レンゲ
どんぶりミニ（ちいかわ）
お冷グラス
飲食利用者限定で購入できるメラミン皿（1,980円）、レンゲ（990円）、どんぶりミニ（2,200円）、お冷グラス（1,100円）は、可愛く実用的。
さらに渋谷店ではシーサーの立体展示がお出迎え♡フォトスポットとしても人気が出そうです。
渋谷で“ちいかわ”と美味しい時間を♡
「ちいかわラーメン 豚 渋谷店」は、味わいだけでなく、ビジュアルや特典、限定グッズまで心をくすぐる要素が満載。
期間限定だからこそ、この機会に推しキャラとの美味しい時間を楽しんでみませんか？可愛さとお腹の満足度、両方が叶う特別な一杯を渋谷PARCOで味わって♡