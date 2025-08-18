渋谷PARCOに「ちいかわラーメン 豚」再登場！ラーメン＆限定グッズまとめ

大人気キャラクター『ちいかわ』の世界観を味わえる「ちいかわラーメン 豚」が、渋谷PARCO地下1Fに9月19日（金）より期間限定で再オープンします。今回は3サイズのラーメンや可愛いドリンク、特典ステッカー＆クリアカード、さらにここでしか手に入らないオリジナル食器も勢ぞろい。ファン必見の渋谷店限定シーサー展示にも注目です♡

サイズ別ラーメン＆特典ステッカー

「ラーメン豚」は大（うさぎ・1,980円）、小（ハチワレ・1,760円）、ミニ（ちいかわ・1,540円）の3サイズ展開。

可愛いオリジナルどんぶりで提供され、注文ごとにサイズと同じ絵柄の特製ステッカーが1枚もらえます。ベースの味わいはもちろん、推しキャラの器やステッカーもお楽しみに。

ダノン ビオ®秋限定♡和梨＆紅ふじりんご・マスカット＆アップルで世界旅行気分

ドリンクメニュー＆ランダムクリアカード

みかんソーダ

もも＆ラフランスジュース

黒烏龍茶

新発売のみかんソーダ（770円）、もも＆ラフランスジュース（715円）、黒烏龍茶（500円）、ホワイトソーダ、コーラ、メロンソーダ、生ビールなどバラエティ豊富。

ドリンク1杯ごとにランダムクリアカードが特典として付くので、コンプリートを狙うのも◎。※絵柄は選べません。

オリジナルグッズ＆渋谷店だけの展示

メラミン皿

レンゲ

どんぶりミニ（ちいかわ）

お冷グラス

飲食利用者限定で購入できるメラミン皿（1,980円）、レンゲ（990円）、どんぶりミニ（2,200円）、お冷グラス（1,100円）は、可愛く実用的。

さらに渋谷店ではシーサーの立体展示がお出迎え♡フォトスポットとしても人気が出そうです。

渋谷で“ちいかわ”と美味しい時間を♡

「ちいかわラーメン 豚 渋谷店」は、味わいだけでなく、ビジュアルや特典、限定グッズまで心をくすぐる要素が満載。

期間限定だからこそ、この機会に推しキャラとの美味しい時間を楽しんでみませんか？可愛さとお腹の満足度、両方が叶う特別な一杯を渋谷PARCOで味わって♡