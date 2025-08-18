今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の15日に放送された第100回の平均世帯視聴率が16・6％（関東地区）だったことが18日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は9・3％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、舞台公演は成功裏に幕を閉じる。数日後、なぜかぼんやりした様子の嵩（北村匠海）。そこに、また一緒に楽しい仕事をしようとたくや（大森元貴）がやって来る。しかし、嵩は聞く耳を持たず、やってみてはと言うのぶ（今田美桜）にも、口出ししないでくれと反論する。それ以来、ぎくしゃくする2人。そんな中、のぶは嵩に内緒であることをしていた。何も知らず八木（妻夫木聡）に会い行った嵩は、目の前の光景に目を疑う。その後、帰宅した嵩はのぶを抱き寄せ感謝を伝えるが、停電が発生。暗闇の中で懐中電灯をつけた際、手のひらをかざした嵩は、「手のひらを太陽に」の歌詞の一部をよむ。