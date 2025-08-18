放送作家の元祖爆笑王（60）が審査員を務めるお笑いライブ「第17回ガンバクステークス」が17日、東京・池袋ライブハウスモノで開催された。

予選を勝ち抜いた9組が、持ち時間3分でネタ披露、そして「写真でひと言」の大喜利などで競った。お笑いトリオ、バシコネが前々回、前回に続いて優勝して3連覇。賞金3万3333円を獲得した。準優勝は不死身のレモン水。日刊スポーツ賞はツキオラバンカ。

バシコネはピン芸人の柴田基（41）とお笑いコンビ、イヌコネクションの杉浦元（41）戸川創太（42）によるユニット。催眠術ネタの漫才を披露して、大喜利では柴田が大活躍して圧勝した。3連覇の原動力となった柴田は「賞金のうち2万5000円くらいはもらいたいですね」と笑った。爆笑王氏は「ネタも大喜利も面白かった」と話した。

不死身のレモン水はトルコ人のデミルハン・デミル（32）とちず（33）のコンビ。デミルは「外国語で漫才をやってます、しかも他人様の国で」と笑った。

ツキオラバンカはダイキマン（28）と清水幹斗（27）のコンビ。数字ネタの漫才で笑わせた。

他にあんこもち、ランフィッシュ、トランキーロ・サブロー、らっこ、中島ザクロ、ひらおか族が出場した。