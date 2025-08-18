「めっちゃ買ってる」佐久間大介、変装なしでコミケへ！ 「馴染み過ぎているw」「民度良すぎかよお前ら最高だよ」
Snow Manの佐久間大介さんは8月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。コミケを訪れた姿を披露しました。
続けて「※この時の佐久間は、戦利品の重さに肩が弾けそうになってますw」と、肩に掛けた大きなバッグがかなり重いことを説明しました。
コメントでは、「さっくん やっぱり可愛い！！」「コミケ行けて良かったね！」「推しが幸せだと私も幸せ」「バレなかった？」「馴染み過ぎているww」「帽子かぶってもバレバレで笑笑」「めっちゃ買ってる」「めちゃくちゃ楽しそうwww」「佐久間くん絶対目立つだろうに目撃情報ほぼ上がらずにオタク達がそっと温かく見守ったんだろうなぁというのがほほえましい。民度良すぎかよお前ら最高だよ」などの声が上がっています。
「推しが幸せだと私も幸せ」16、17日に東京ビッグサイトで開催された「コミックマーケット（コミケ）」。佐久間さんは会場の前でポーズを取る自身の写真を1枚載せ、「#コミケ！！！！！！楽しかったーーーーーーーーーーーーーーーーーー！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！今年もいい夏だった！！！！！！！」と感想を熱くつづっています。
「アニメオタク兼Snow Man」佐久間さんはXのプロフィールに「アニメオタク兼Snow Man」と書くほど、アニメが好きなよう。17日の別ポストでは「今回の夏コミを友達と回ってて、2人してオシャレなイラスト本が好きなことが判明した！」と、ゲットした商品の一部を写真で公開しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)