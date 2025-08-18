横浜高島屋で“初の韓国イベント”開催！ ビジュがかわいいスイーツ＆定番グルメなど展開
神奈川・横浜市にある横浜島高屋は、8月21日（木）〜8月25日（月）の期間、プチ韓国気分が楽しめる「韓国市場（コリアンシジャン）」を初開催する。
【写真】老舗の甘味処が手掛けた“世界一美味しいかき氷”も！ 展開商品ラインナップ
■話題の韓国プリント写真機も登場
今回開催される「韓国市場」は、横浜高島屋の若手社員たちが自ら選んだ、見た目もかわいいスウィーツから定番グルメ、コスメ、雑貨、ワークショップなど、横浜高島屋初登場を含む約20ブランドが集結する期間限定イベント。
会場には、繊細に仕上げられた「本格ピンス専門店 雪花−solfa−」の「マンゴーソルファ」や、韓国の人気カフェ「カフェ ド パリ」の「サマーストロベリーボンボン」、まるで本物の野菜のような見た目の韓国人気No．1パン「ジョンナンミミョンガ」の「さつまいもパン」など、ビジュがかわいい韓国発スイーツが勢ぞろいする。
そのほかにも、韓国料理歴30年「のほほん」の看板メニュー「松坂ポークサムギョプサル＆特製牛すじ弁当」や、「ホンデポチャ」の「エビマンドゥ」、「カンナムキンパ」の「和牛キンパ」といった定番グルメをラインナップ。ビビンバと冷麺のセットや、タッカルクッス、マッコリ飲み比べセットなどのイートインメニューも用意される。
さらに、韓国ならではなデザインのバッグや雑貨、コスメを販売するほか、ワークショップや、韓国の制服をレンタルして楽しめる韓国プリント写真機なども展開。今の韓国をまるごと満喫可能な内容となっている。
