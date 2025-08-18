「個人の話なんですけど…」圧巻の決勝ゴール！ STVV の20歳日本人FWが明かした移籍後初弾の要因は？「シントの黄色っぽくした」
加入したばかりのストライカーがさっそく魅せた。
日本人７選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地８月17日、ベルギーリーグ第４節で今季１部に昇格したラ・ルビエールとホームで対戦した。
序盤からボールを握る展開のなかで、20分に先制。しかし後半、一瞬の隙を突かれて70分に同点に追い付かれる。それでも終了間際に、今夏アンデルレヒトから期限付き移籍で加わったFW後藤啓介が劇的な決勝ゴールを挙げた。
途中出場の後藤は90＋１分、ペナルティエリア右からのMF山本理仁の折り返しに、バックステップを踏みながら巧みに右足のボレーで合わせてネットを揺らした。
試合はそのまま終了し、２−１で勝利したSTVVは、開幕から４試合負けなしと好調を維持。移籍後初ゴールでチームを勝利に導いた20歳の点取り屋は試合後、次のように自身の得点を振り返った。
「自分が入って、同点に追い付かれて難しい展開にはなりましたけど、今日は決めれるなと。今日の相手も、去年２部で戦っていたチームですし、点も取っていたので、今週は絶対に点を決めれると思っていた。その通りに点を決めれて良かったと思います」
得点できた要因はそれだけではなく、この試合でお披露目となった“金髪姿”にもあったようだ。「これは個人の話なんですけど」と笑顔で切り出し、こう続けた。
「髪の毛の色を変えて、去年もアンデルレヒトのトップチームでゴールを決める前に黒に染めて、（今回は）シントの黄色っぽくした。勝手にゲン担ぎにしているんですけど、髪の毛の色を変えたのもひとつの要因かなと思います」
チームは開幕から無敗。後藤は「チームも自分も調子は良いので、気を緩めず、しっかり次も圧倒できるように頑張りたい」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後藤啓介の豪快なダイレクトボレー弾！
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後藤啓介の豪快なダイレクトボレー弾！