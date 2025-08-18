一般社団法人日本プロ野球外国人OB選手会は、近鉄、巨人などで活躍したタフィ・ローズ氏が9月12日に来日すると発表した。

来日にともない京セラドーム内レストランでのファンミーティングや大阪市内、都内にてファンミーティングが行われる。ローズ氏はNPB13年で1792安打、464本塁打の成績を残している。

【東京ファンミーティング】

●日時・9月13日午後1時から3時まで（受付12:30分から）

●開催場所・ビジョンセンター東京京橋8階「806号室」

●料金10000円（大人・子ども共通）ツーショット1回付き。

●サイン費用・3000円（カード、色紙、写真）、5000円（ボール、帽子、雑誌、バナーなどの小型グッズ）、8000円（ユニホーム、バット、ヘルメットなどの型中グッズ）※一人2点まで。追加撮影は2000円/1枚（一人2点まで）。

●人数・100人限定（定員になり次第締め切り）

●申し込み方法:チケット購入は「Peatix」から「タフィ・ローズ」で検索。

【大阪ファンミーティング】

●日時・9月14日午後4時から〜6時（受付午後3時30分から）

●場所・「KITENA新大阪」

●料金10000円（大人・子ども共通）ツーショット1回付き。

●サイン費3000円（カード、色紙、写真）、5000円（ボール、帽子、雑誌、バナーなどの小型グッズ）、8000円（ユニホーム、バット、ヘルメットなどの型中グッズ）※一人2点まで。

●追加撮影・2000円/1枚（一人2点まで）

●人数:100人限定（定員になり次第締め切り）

●申し込み方法:チケット購入は「Peatix」から「タフィ・ローズ」で検索。