“レジェンド”葵つかさ、“最後のメッセージ”残し引退 所属事務所は“【葵つかさ】史上一番好きな写真”を公開
セクシー俳優として15年にわたり活躍してきた葵つかさが17日、自身のインスタグラムを更新。同日をもって引退するにあたり、最後のメッセージを伝えた。
【写真あり】所属事務所が公開した“【葵つかさ】史上一番好きな写真”＆“最後のメッセージ”
葵は、「本日をもって、15年間の活動を終えました」と報告。「18歳の頃から、娘のように育ててくださった社長 本当にありがとうございました」「支えてくださった皆さま、応援してくださった皆さま、これまで出会ってくださった全ての方々に心から感謝いたします」と感謝した。
続けて「このアカウントは、明日中（編集部注＝18日中）に削除いたします」とし、「どうか、これから先の私の人生も、温かく見守っていただけたら幸いです。 葵つかさ」と結んだ。また「※ご報告として 今後、私の名前・写真・映像などを本人の許可なく使用し続けることはご遠慮いただけますと幸いです」と呼びかけた。
また、合わせて所属事務所のエイトマンも、インスタグラムでこの報告を伝え、「【葵つかさ】史上一番好きな写真を貼っておきます」と、葵のビキニ姿の写真を投稿し、引退を惜しんだ。
葵は7月20日、インスタグラムに「ご報告」という文字のみが書かれた画像を投稿。コメントで「2025年8月17日をもって、葵つかさとしての活動を引退します」と報告し「8月5日からギャラリー・ルデコで開催される、写真展『葵つかさ 生きる。』が最後の作品となります」と伝え、「来てね！！！！」と呼びかけていた。
